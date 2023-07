GLAM-PAR: Billy Porter (t.v.) og ektemannen Adam Smith under Oscar-utdelingen i februar 2019.

«Pose»-stjernen Billy Porter og ektemannen Adam Smith skilles

Paret har vært gift i seks år.

– Jeg kan bekrefte at Billy Porter og ektemannen Adam Smith har tatt den triste beslutningen om å avslutte ekteskapet sitt etter seks år.

Det sier Porters representant Simon Hall til magasinet People.

– De er kommet frem til beslutningen som venner og i fellesskap, og den ble tatt etter mye betenkningstid. De fortsetter å elske og støtte hverandre når de nå skal ta fatt på dette nye kapittelet, legger han til.

Fridde i 2017

Paret møttes ifølge People for første gang i et middagsselskap i 2009.

I 2017 giftet de seg, bare to uker etter at Porter fridde til den daværende kjæresten i London. I et intervju med People fortalte stjernen, som i dag er 53 år gammel, hvorfor det var viktig for ham å gifte seg med kjæresten.

– Vi vokste begge opp i hjem der menneskene vi er blir omtalt som en vederstyggelighet. Tanken på ekteskap, det var ikke noe rom for det – det var ikke noe vi drømte om fordi det ikke var noe rom for det. Det var uuttalt, og også veldig klart, at ekteskapet ikke var for oss.

Sto frem som hiv-positiv

Skuespilleren og multikunstneren Billy Porter har vunnet Emmy-pris for rollen som hiv-positive Pray Tell i HBO-serien «Pose». Han er også kjent for sin ekstravagante stil på den røde løperen.

I 2021 fortalte han i et intervju med Hollywood Reporter at han også har diagnosen hiv i virkeligheten.

– Jeg er i live så jeg kan fortelle historien. Det er en hel generasjon som gikk foran, og jeg står på deres skuldre. Jeg kan være den jeg er i dette rommet på denne tiden, på grunn av arven de etterlot meg. Så det er på tide for meg å ta på meg voksen-buksene og snakke, sa han om hvorfor han endelig orket å fortelle.