STØTTER DE STREIKENDE: Hollywood-regissør Joachim Rønning (51). Her fotografert med sin kone, milliardærarvingen Amanda Hearst (39), under Oslo-premieren til «Maleficent».

Norsk stjerneregissør vil ha slutt på storstreik: − Ekstremt frustrerende

Regissør Joachim Rønning (51) kritiserer bransjeaktørene for å trenere storstreiken i Hollywood.

Kortversjonen Den norske regissøren Joachim Rønning (51) kritiserer i et Instagram-innlegg filmbransjen for å trenere storstreiken blant manusforfattere og skuespillere i Hollywood.

Streiken har satt en stopper for innspillingen av Rønnings nye film «Tron: Ares».

Rønning gir sin støtte til streikende manusforfattere og skuespillere i Hollywood og oppfordrer til raskere forhandlingsprosesser. Vis mer

– Dette er Hollywood. Vi inngår avtaler til frokost. Hvordan kan det ha seg at vi plutselig har all verdens tid når hver dag er så dyrebar? spør regissør Joachim Rønning.

I et følelsesladet Instagram-innlegg går han i klinsj med bransjetoppene i Hollywood. Sandefjordingen har hatt stor suksess med storfilmer som Oscar-nominerte «Kon Tiki», «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» og «Maleficent: Mistress of Evil».

Mandag skulle han ha startet innspillingen av «Tron: Ares» med stjerner som Jared Leto, Evan Peters og Sarah Desjardins i hovedrollene. I stedet er produksjonen stoppet på ubestemt tid.

Deadline omtalte saken først.

– Disse taktikkene er ekstremt frustrerende. Det er tid for diplomati så vi kan gå tilbake til arbeidet – under forutsetninger som er rettferdige for alle #amptp #sagaftra #wga, skriver Rønning videre i innlegget.

– Bruker for lang tid

I en e-post til VG forteller Rønning at innlegget er et resultat av «oppbygd frustrasjon» over de siste måneders streik.

– Jeg synes studioene og produsentene bruker for lang tid. Jeg skjønner at det er en form for utsultingstaktikk, men det ender opp som veldig kostbart og med veldig mange arbeidsløse i kjølvannet, sier han.

– Det er selvfølgelig en kompleks situasjon. Selv om jeg står på skuespillernes og forfatternes side, vil alle parter ende opp med å godta kompromisser. Det viktigste nå er å komme til bordet og få det gjort på en så rettferdig måte som mulig.

Støttes av superstjerner

I fire måneder har fagorganiserte manusforfattere i Hollywood streiket. Skuespillerne fulgte etter i starten av juli.

Begge grupper krever økt lønn og inntekter fra strømmekanalene for å holde følge med prisveksten. De krever også å bli beskyttet mot konsekvensene bruken av kunstig intelligens kan ha for filmarbeidere.

Profiler som «This Is US»-stjernen Mandy Moore og regissør og skuespiller George Clooney støtter de streikende.

Cillian Murphy og Emily Blunt – stjerner i Christopher Nolans nye film «Oppenheimer» der norske Trond Fausa Aurvåg også har en rolle – forlot filmens premiere i London da streiken ble et faktum.

Joachim Rønning forteller i innlegget at flere av hans beste venner er manusforfattere.

– Alt starter med historien. Det betyr at AI må reguleres. Det er ingen tvil om trusselen teknologien utgjør for alle kreative, skriver han.

FULGTE HOLLYWOOD-DRØMMEN: Joachim Rønning fotografert da VG traff ham hjemme i Beverly Hills i 2019.

Hyller frilanserne

Filmregissøren gir sin uforbeholdne støtte til frilanserne i Hollywood, en yrkesgruppe han selv er del av.

– Jeg har vært heldig nok til å samarbeide med fantastiske talenter. Det er en stor del av grunnen til at jeg er filmskaper. Men som for meg betyr det å være skuespiller og manusforfatter at du er frilanser, påpeker Rønning.

– Og en ting kan jeg fortelle deg, den konstante usikkerheten er ikke for alle. Jeg synes ikke det er urimelig å be om et bedre sikkerhetsnett.

JOBBER MED SUPERSTJERNER: Regissør Joachim Rønning (ytterst t.h.) sammen med Angelina Jolie (i svart), Elle Fanning (i grønt) og resten av castet til «Maleficent» på rød løper i L.A. i 2019.

Videre oppfordrer Rønning de ulike aktørene om å få fortgang i prosessen.

– AMPTP, SAG-AFTRA og WAG må få opp farten på forhandlingsprosessen og ikke forlate bordet før den er ferdig.

Til VG sier Rønning at han har håp om en løsning:

– Det er lys i enden av tunnelen. Jeg hører rykter om at det endelig gjøres fremskritt.

