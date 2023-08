AMERIKANSK SKUESPILLER: I Netflix-filmen «Maestro» er Bradley Cooper både regissør og spiller rollen som Leonard Bernstein.

Bradley Cooper beskyldes for antisemittisme

Skuespiller Bradley Cooper (48) kritiseres for bruk av neseprotese i den kommende filmen om Leonard Bernstein.

Bradley Cooper er til høsten aktuell med filmen «Maestro», som han både regisserer og spiller rollen som den berømte dirigenten og komponisten Leonard Bernstein i.

Teasertraileren for filmen kom nylig ut, og det er spesielt én detalj mange har hengt seg opp i.

Cooper, som ikke er jøde, har på seg en neseprotese som en del av forvandlingen til rollen som Bernstein, som var jøde.

Neseforstørrelsen mener mange støtter opp under jødiske stereotypier, og i sosiale medier anklager flere Cooper for antisemittisme antisemittismeOrdet «antisemittisme» benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder, skriver SNL. .

NETFLIXFILM: Carey Mulligan spiller rollen som Felicia Montealegre og Bradley Cooper som Leonard Bernstein i filmen «Maestro».

– Virkelig utrolig

Kritikken har florert på X, tidligere Twitter. Den ideelle organisasjonen Stop Antisemittism kritiserer beslutningen om å caste Cooper i stedet for en jødisk skuespiller i rollen som Bernstein.

«Hollywood castet Bradley Cooper – en ikke-jøde – for å spille den jødiske legenden Leonard Bernstein og satte en motbydelig overdreven «jødenese» på ham», skriver de.

En annen skriver på samme plattform:

«Wow, Bradley Coopers transformasjon for Leonard Bernstein-biografien er virkelig utrolig, uoppfordret, antisemittisk og alle de andre tingene!».

En tredje skriver at han elsker Cooper, men «forstår «jewface jewfaceJewface er et begrep som negativt karakteriserer stereotype eller uautentiske fremstillinger av jødiske mennesker.» bekymringene».

AP News skriver at hverken en representant for Cooper, eller Netflix som distruberer filmen, har ønsket å kommentere saken.

Bernsteins familie støtter Cooper

Bernstiens familie, hans tre barn Jamie, Alexander og Nina Bernstein, ga onsdag en felles uttalelse på X, hvor de støttet Cooper.

– Det knuser våre hjerter å se eventuelle feilrepresentasjoner eller misforståelser av hans innsats, skrev de i innlegget, og la til at faren deres «hadde en fin, stor nese».

– Bradley valgte å bruke sminke for å forsterke likheten, og vi har det helt fint med det. Vi er også sikre på at faren vår ville syntes det var greit.

Bernstein døde i 1990, da som 72 år gammel.

