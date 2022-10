OMTALES I TOSPANN: Kyrre Gørvell-Dahll og Victoria Karlskås Andersen, kjent under artistnavnene Kygo og Victoria Nadine.

Victoria Nadine deler kyssebilde med Kygo

Artisten Victoria Nadine deler på Instagram et kyssebilde med den norske DJ-en Kygo.

Kygo (31)og Victoria (23) har ikke selv kommentert offentlig om de er et par, men har tidligere blitt omtalt som «det nye superparet» av Se og Hør.

– Vi er kjent med den Se og Hør-saken, men ønsker ikke å kommentere innholdet i den konkret, sa Victoria Nadines pressekontakt, Vilde Kristine Darvik i Max Social da.

VG har tidligere skrevet om at Victoria var i Las Vegas med Kygo.

Da sa pressekontakten at «hun har det veldig fint».

Bildet Nadine delte tirsdag kveld ser ut til å være tatt i New York, der Kygo hadde konsert for tre uker siden.

Kygo har ikke lagt ut bildet selv, men kommenterer innlegget med en hjerte-emoji.

Victoria Nadine heter egentlig Victoria Karlskås Andersen. Hun er fra Skien, har adresse registrert øst i Oslo og ble først kjent via «Idol» i 2016, hvor hun kom på fjerdeplass – sceneskrekk til tross.

Tidligere var hun kjæreste med «Funkyfam»-medlem Silas Massa Vasstrand.

Bruddet mellom de to ga Victoria musikalsk uttelling, i form av sangen «Be Okay».

Victoria Nadine er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.