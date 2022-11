Bob Geldof og Zara Larsson sang på Petter Stordalens bursdagsfest

Petter Stordalen (60) ble overrasket med verdensstjerner – og et teaterstykke om sitt eget liv.

Tirsdag ble hotellmilliardæren tatt på senga av sine egne barn – som i all hemmelighet hadde arrangert bursdagsfest på Hotel Christiana Teater i Oslo.

På gjestelisten sto venner, familie og noen av Norges største kjendiser.

– Gårsdagen var ren magi. Rett og slett spinnvilt! For en mann som ikke liker overraskelser, var det ekstra spesielt å ikke vite en eneste detalj om hva kvelden ville bringe.

– Og når jeg skjønte at det ikke bare var en fest, men en spesiallaget teaterforestilling om mitt eget liv, ble jeg helt lamslått. Jeg kunne virkelig ikke bedt om en mer fantastisk gave. Det ble en kveld jeg tar med meg resten av livet, sier Stordalen til VG.

STOR BILDESPESIAL: Kjendisene feiret Petter Stordalen

Teaterforestillingen Stordalen snakker om ble ledet av tidligere programleder Fredrik Skavlan som loset publikum gjennom forestillingen om 60-åringens liv. Aksel Hennie spilte bursdagsbarnet selv til stor begeistring fra de fremmøtte gjestene.

SANG PÅ BURSDAGSFEST: Zara Larsson og Sir Bob Geldof.

Men det var ikke bare teaterforestillingen som fikk mye oppmerksomhet under tirsdagens bursdagsfest. Ifølge VGs opplysninger hadde popstjernen Zara Larsson, den svenske artisten Victor Leksell og Live Aid Live AidDen originale Live Aid-konserten ble avholdt 13. juli i 1985 med Bob Geldof i spissen – da med mål om å presse verdens rikeste land til å gjøre mer for å bekjempe fattigdom i Afrika.-legenden Sir Bob Geldof blitt hanket inn for å feire Stordalen i Oslo.

Les også Stordalen runder år: – Det er fantastisk å bli 60 Hotellkongen Petter Stordalen fyller 60 år i dag. Han er ganske irritert over at barna og kjæresten har kuppet…

Geldof har vært venn med Stordalen i en årrekke, og sto blant annet for vielsen da Petter Stordalen giftet seg med sin daværende kone, Gunhild, i Marrakech tilbake i 2007. Stordalen gjestet også bryllupet til Geldof i Frankrike i 2015.

På bursdagsfesten fikk gjestene høre Geldof synge «I Don’t Like Mondays», sin største hit med Boomtown Rats. Ironisk nok har Stordalen selv proklamert at han selv elsker mandager i sine mange Instagram-videoer.

Tidligere denne uken avslørte også popstjernen Zara Larsson på TikTok at hun skulle til Norge – uten å avsløre hva hun skulle gjøre. Tirsdag kveld gikk hun på scenen på Stordalens bursdagsfest – og sang noen av sine største hits.