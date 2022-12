GALLA: Hertuginne Meghan og prins Harry på vei inn til Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Award Gala i New York tirsdag.

Harry og Meghan svingte seg før omstridt TV-premiere

To dager før «Harry & Meghan» går på lufta, mottok prinseparet prestisjetung pris under en menneskerettighetsgalla i New York.

Prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) ble tirsdag hedret med Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award under en galla på Hilton Midtown i New York.

De to fikk prisen for sitt arbeid mot rasisme og sin innsats for psykisk helse og sosiale innflytelse gjennom sin Archewell Foundation.

Meghan var iført fotsid, hvit kjole, mens Harry stilte i mørk dress og mørkt slips.

FESTFINE: Hertuginne Meghan og prins Harry poserte for fotografene.

Det stormer rundt prinseparet om dagen. Torsdag har de første tre episodene av dokumentaren «Harry & Meghan» premiere – mens de tre siste kommer 15. desember.

To trailere er blitt sluppet, som begge vitner om harde oppgjør internt i kongefamilien (se begge trailerne nederst i artikkelen).

POSERTE: Hertuginne Meghan, prins Harry og Kerry Kennedy på gallaen.

På gallaen tirsdag var det imidlertid god stemning, skriver Daily Mail.

Prins Harry skal ha fleipet om at kvelden var en kjærkommen «date» for ham og kona.

– Vi kommer oss ikke så mye ut om dagen, sa tobarnsfaren.

De var på forhånd spilt inn taler fra Harry og Meghan.

– Mens verden står overfor en totalt utfordrende tid, har vi valgt optimismens sti og omsorg for hverandre og andre i samfunnet. Vi forstår hva denne hederen innebærer, sa Harry.

Hertuginne Meghan skal ifølge Daily Mail ha snakket om hvorfor hun i fjor valgte å dele sine opplevelser rundt mental helse og selvmordstanker.

– Jeg vil ikke at noen skal føle seg alene, sa hun.

Anstrengt

Forholdet mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England har vært anstrengt lenge, særlig etter det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår. Og etter at Harry og Meghan trakk seg ut av kongehuset og flyttet til hennes hjemland, USA.

Les også Prins Harry og hertuginne Meghan i dokumentar: – Ingen ser det som skjer bak lukkede dører Netflix gir første smakebit på den kontroversielle dokumentaren til prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41).

Meghan snakket blant annet med Oprah om hvordan hun mente hun hadde «mistet sin stemme» da hun giftet seg inn i kongefamilien. Hun og Harry uttalte også at sønnens hudfarge skal ha vært et tema før han kom til verden.

– Når så mye sto på spill, gir det ikke mer mening å høre historien vår fra oss? sier hertuginne Meghan i den ene traileren for dokuserien.

Prins William (40) gikk i fjor ut og hardnakket nektet for at de er en rasistisk familie.