STREIKER: Norske Anna Sundquist sammen med kollega Josh Marbel.

Norske Anna streiker i Hollywood: − Intens!

Anna Sundquist var en av mange skuespillere som stilte opp som streikevakter utenfor studioer i Hollywood fredag.

– Intens stemning! sier Anna Sundquist til VG når vi bere henne beskrive stemningen blant skuespillerne i Hollywood.

Hun demonstrerer ved studioet til Warner Brothers og forteller om demonstranter med fløyter i munnen og forbipasserende i biler som tuter i hornet for å vise støtte.

–LA er i tillegg midt i en hetebølge, som gjør det passelig ukomfortabelt å demonstrere i lengre tid.

– Når det er sagt, er det det veldig samlende og god energi. Både manusforfattererne og skuespillerene er veldig klar for bedre vilkår, og vi kjenner at dette vil lede til det.

Sundquist er nettopp ferdig utdannet og har foreløpig et par amerikanske roller på CV-en.

Hun trekker frem svindyre helseforsikringer som en av grunnene til at hun engasjerer seg. Selv har hun norsk helseforsikring, men peker på at flere av kollegene som er avhengige av forsikring gjennom SAG SAGScreen Actors Guild, skuespillernes fagforening i USA. .

PÅ PREMIERE: Anna Sundquist fotografert for to uker siden. Nå er det ikke lenger lov å gå på premiere, sier Sundquist.

Betalt for kun én dag

Hun trekker også frem de nye utfordringene med kunstig intelligens (AI), og sier at siden reglene er eldre enn den nåværende teknologien med strømmetjenester og AI kan det bety at skuespillerne ikke lenger har rettighetene til å bli en del av en eventuell suksess.

– Jeg møtte en på demonstrasjonen som ofte tar statistjobber for å nå kvalifiseringen. Han ble spurt om produksjonen kunne skanne han i 4D, slik at de kunne legge han inn digitalt i ettertid. Han ble betalt for en dag (tusen kroner), og det gir muligheten til å bruke ansiktet hans om og om igjen.

I stedet for å få betalt tre måneder som statist, og tjent opp til 100.000 kroner ble han altså stående igjen med én dags arbeid.

Hovedrolle

Sundquist sier hun skulle ha startet innspillingen av en spillefilm («Darko) i agust, men denne produksjonen er satt på vent.

– Det er så klart litt kjipt, etter jeg har vært i forberedelser siden i fjor og planlagt hele året mitt rundt dette, men streiken er så klart viktigere.

Hundrevis av streikende skuespillere med plakater marsjerte fram og tilbake foran bygningen til Netflix på Sunset Boulevard fredag, samt HBO, Amazon og Paramount, mens passerende bilister tutet til støtte for dem. I New York streiket de utenfor Universal Studios.

Skuespilleren Jason Sudeikis streiker utenfor Universal Studios i New York.

– Vi er i dette for så lenge det tar, dette er et historisk øyeblikk, sier Vera Cherny, som har hatt roller i «The Americans» og «For All Mankind».

Med streiken sluttet skuespillerne seg til manusforfatterne som har streiket i flere uker. Dermed har Hollywood fått sin første storstreik på 63 år.

Skuespillernes fagforbund Sag-Aftra innledet streiken ved midnatt natt til fredag etter at 98 prosent av medlemmene stemte for streik.

Rundt 65.000 organiserte skuespillere er i streik. Stridens eple i forhandlingene med filmstudioene var lønn og rettigheter. Skuespillerne krever også garantier for at deres levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens