INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen, her i forbindelse med et bokslipp i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Millionløft for Sophie Elises aksjeselskap

Selskapet Sophie Elise AS hadde i fjor en inntekt på nær 8,6 millioner kroner.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er en økning på om lag 1,7 millioner kroner millioner fra året før, da inntektene landet på over 6,8 millioner kroner.

Sophie Isachsen hadde i 2019 nær tre millioner kroner mer i salgsinntekter enn i 2020, men i 2020 står hun oppført med over 4,5 millioner i driftsinntekter i tillegg. Året før var det nesten null på denne posten.

Lønn og utbytte

Tall fra Brønnøysundregistrene viser for øvrig at influenceren i fjor tok ut et utbytte på 3,5 millioner kroner, halvannen million mer enn i 2019. I tillegg har hun tatt ut i overkant av 700.000 kroner i lønn.

Hun mottok i tillegg nær 70.000 kroner i «andre godtgjørelser» som daglig leder i selskapet. 26-åringen eier selv hele aksjeselskapet.

Selskapet har også utgifter, så ordinært resultat før skatt ender på nær 6,2 millioner kroner. Etter skatt ligger beløpet på litt over 4,8 millioner kroner, noe som er en økning på over 1 million fra 2019.

Milliongjeld

Influencerens selskap står oppført med over 6,1 millioner kroner i gjeld.

Sophie Elise kunngjorde nylig at hun skal flytte fra rekkehusleiligheten og inn i nyinnkjøpt leilighet i Vika i Oslo. Den ga hun 13 millioner kroner for.

Hun er også nylig blitt singel, en nyhet hun meldte kort etter at hun kom hjem fra innspillingen av «Farmen kjendis».

Sophie Elise er en av Norges mest omtalte influencere. Fra å være en av Norges toppbloggere har hun de siste årene også gjort seg bemerket som forfatter og TV-profil gjennom serien «Sophie Elises verden» og «Bloggerne» på TV 2.

Hun har også et strikkesamarbeid med Dorthe Skappel.

VG har forsøkt å få en kommentar til de ferske regnskapstallene.