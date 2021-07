POPSANGER: Sandra Lyng ble først kjent gjennom TV-programmet Idol, men har siden gitt ut flere låter som har nådd høyt på VG-lista. Foto: Ole Martin Wold

Sandra Lyng innlagt på sykehus

Popsanger Sandra Lyng (34) sier at hun er innlagt på sykehus på grunn av en intens migrene.

Av Eirik Røsvik

– Hallo dere, jeg har blitt innlagt på sykehus. Jeg hadde migrene på tirsdag og det har enda ikke gitt seg, sier Sandra Lyng i en Instagram-video fra sykesengen.

– Den er ekstrem og intens og jeg ble innlagt for å få hjelp, legger hun til.

Hun opplyser at hun ikke har fått i seg mat på et par dager.

Til VG sier hun gjennom sin manager Marte Schei at hun får god hjelp:

– Sandra har hatt kraftig migrene i flere dager og som følge av det ikke fått i seg nok næring. Hun er innlagt nå og får hjelp blant annet med dehydrering. Sandra venter å være i god form igjen om kort tid, skriver Schei.

KJENT FJES: Sandra Lyng har blitt et kjent fjes i Norge etter flere opptredener på ulike TV-program og flere poputgivelser. Foto: Krister Sørbø

– Nå skal det bli bra

Sandra Lyng Haugen, som bruker artistnavnet Sandra Lyng, var i fjor finalist i «Stjernekamp». Der tapte hun for Knut Marius Djupvik etter en thriller av en finale.

Lyng ble først kjent gjennom Idol i 2004. Der kom hun på fjerdeplass som 16-åring.

Hun har vært programleder på Idol junior og vært med på programmer som Isdans og 71 grader Nord.

Hennes siste album kom i 2020 og har tittelen Kvitt Flagg. Hun har også gitt ut låter som Sommerflørt og Play my drum.

Popartisten kommer også med en hilsen til fansen:

– Men nå skal det bli bra. Ønsker dere en fin helg, skriver hun på Instagram.

