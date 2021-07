DU ER ELEKTRISK: Lindy (Kate Beckinsale) viser korrekt behandling av Marcus og Martinus-haters. Foto: AMAZON PRIME

Filmanmeldelse «Jolt»: Ekstrem lavspenning

Kate Beckinsale er ikke elektrisk nok til å bli en alternativ «John Wick».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Jolt»

Amerikansk action/komedie

Med: Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Coutney, Stanley Tucci m.fl.

Regi: Tanya Wexler

Premiere på Amazon Prime fredag 23. juli

Lindy (Kate Beckinsale) har et sinnemestringsproblem. Et ekstremt sådann. Så ille er det at vi i løpet av en akkurat litt for lang Amelié-aktig introduksjon får vite at hun blir dysfunksjonelt ultravoldelig for selv de vanligste, teiteste, mest småirriterende ting. Nærmere Hulk enn Karl Reveruds «Nei, nei, nei», altså.

For å kontrollere sinnet har den Tony Stark-lignende psykologen hennes (Stanley Tucci) utviklet en elektrisk vest som gjør at hun roer seg ned hver gang det koker over.

Dét gjør det ofte.

Helt til hun ved en påtvunget tilfeldighet ender opp på flere dater med regnskasføreren Justin (Jai Courtney). Plutselig finner hun både impulskontroll og indre zen.

Allerede her har historien et over gjennomgsnittlig gammelmodig forklaringsproblem.

DU GIR MEG STØT: Justin (Jai Courtney) viser Lindy (Kate Beckinsale) at regnskapsførere også kan være elskere. Foto: AMAZON PRIME

Så skjer, selvsagt, en uventet hendelse. Den involverer en altfor parodisk og ukoordinert politietterforskerduo, en mystisk mafiaorganisasjon og selvsagt et hevnmoment. Lindy slår, sparker og skyter seg uproblematisk gjennom det meste.

Regissør Tanya Wexler er mest kjent for den romantiske periodedramakomedien «Hysteria», som tok for seg oppfinnelsen av vibratoren. Den var både frydefull og ganske smart. Lite av kompetansen derfra skinner dessverre igjen her.

Totalt ukjente Scott Wascha har skrevet dette omtåkete og usammenhengende manuset. Imponerende fritt for smarte kommentarer og overraskende løsninger.

Hvis oppgaven kun var å få Kate Beckinsale til å se kul ut får han kanskje likevel flere jobber etter denne katastrofen. Hun er upåklagelig lettfotet i alt hun gjør. Noen rundt henne burde muligens ha snappet opp at fortellingen her ikke er like, eh, elektrisk, som den har lyst til å være.

MENS JEG TENKER PÅ: Lindy (Kate Beckinsale) i et tilfelle der hun viser korrekt bruk av håndvåpen og raske briller. Foto: AMAZON PRIME

Utfordringen til «Jolt» er at den ikke klarer å skape en verden man tror på. At samtlige karakterer er nesten parodisk innholdsløse. Og at man blir mest sjokkert over hvor lange 90 minutter faktisk kan være.

Mye kunne vært tilgitt om klipp og foto hadde vært samordnet bedre. Det har man heller ikke fått til her. Umotiverte oversiktsbilder, og generelt fraværende forståelse av hvor mye det filmtekniske bidrar til at «John Wick» er så mye mer enn bare Keanu Reeves med evig tilgang på våpen.

Til samtlige involvertes forsvar skal det sies at ingen virker å ta noe som helst særlig seriøst her. Utfordringen er at det ikke er useriøst nok. Slutten viser ambisjoner om noe mer enn bare én enkelt film, et større univers.

Takk. Det er virkelig ikke nødvendig.

«Jolt» hadde premiere på Amzone Prime fredag.