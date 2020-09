SNIPP, SNAPP, SNUTE: Den ellevte sesonge av «The Walking Dead» blir den siste. Foto: Frank Ockenfels 3/AMC

Snart slutt for «The walking dead»

Den populære TV-serien går inn i sluttfasen, men produsenten varsler nå en «spinoff»-serie med to av rollekarakterene.

Den ellevte sesongen av suksess-serien «The Walking Dead» kommer til å bli den aller siste. Men på grunn av coronapandemien drøyer det helt til 2022 før den siste episoden sendes på TV. Fram til det har fansen mange timer med zombier å se fram til, melder nettstedet Variety.

Den tiende sesongen av serien hadde premiere i oktober i fjor, men innspillingen kom ikke helt i mål som en følge av pandemien. Totalt 30 episoder gjenstår før punktum blir satt - seks episoder tilhørende sesong ti og 24 episoder i finalesesongen. Ifølge Variety, blir de første episodene tilgjengelig tidlig neste år.

Men selv om det med tiden er over for «The Walkin Dead», varsler produsenten en «spinoff»-serie med rollekarakterene Daryl Dixon og Carol Peletier, som blir spilt av Norman Reedus og Melissa McBride - de to eneste hovedrollene som fortsatt er med og som har vært med siden seriens start.

Det er ikke kjent hva denne «spinoff»-serien skal hete, men etter planen skal den ha premiere i 2023.

Publisert: 09.09.20 kl. 22:20

