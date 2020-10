STØTTER SAKEN: Alec Baldwin og kona Hilaria.

Hollywood-stjernen Alec Baldwin hyller Gunhild Stordalen

Alec Baldwin har lagt ut et bilde sammen med Gunhild Stordalen på Instagram.

Nå nettopp

Skuespilleren Alec Baldwin skriver om Gunhild Stordalen og hennes EAT foundation på instagram, i forbindelse med coronapandemien.

– Vi kan bare komme tilbake fra pandemien ved å radikalt endre våre matsystemer. Jeg er glad for at Gunhild Stordalen og hennes Eat Foundation har foreslått syv mål for G20-landene, noe som vil gjøre denne krisen til en historisk mulighet til å endre vår skjebne.

Gunhild Stordalen takker for støtten.

– EAT og jeg er utrolig takknemlige for støtten! Alec og hans kone Hilaria er genuint opptatt av en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle, og ser at å endre verdens matsystem er helt avgjørende.

– De har ved flere anledninger brukt stemmene sine for å støtte arbeidet til EAT, senest i New York i fjor under lanseringen av EAT-Lancet rapporten i FN-bygget. Pandemien har gjort arbeidet enda viktigere, derfor har EATs rådgivende styre lagt press på G20-landene for å få fart på innsatsen. Jeg håper verdens ledere lytter til oss, inkludert mannen i det hvite hus som Alec er kjent for å parodiere.

Publisert: 23.10.20 kl. 22:41

