URNE: Den rosa pilleformede urnen er tegnet av samtidskunstnerens gamle venn Henning Kaland. Foto: Berit Roald

Pushwagners siste reise: − Aldri møtt et mer rastløst menneske

Den svarte og rosa pilleformede askeurnen til Pushwagner ble onsdag satt ned i jorden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Nå nettopp

Den folkekjære kunstneren Terje Brofos som gikk under kunsternavnet Hariton Pushwagner gikk bort i 2018 etter kort tids sykdom.

Kunstneren som var kjent for sine fargerike malerier ble 77 år gammel.

Over to år etter at han ble bisatt fra Kunstnernes hus, ble han stedt til hvile på Vår Frelsers gravlund i Oslo onsdag.

Seremonien ble ledet av komiker Espen Thoresen, og ble innledet med en prosesjon.

En saksofonkvartett, bestående av de anerkjente jazzmusikerne Knut Riisnæs, Odd Riisnæs, Vidar Johansen og David Edge, spilte til Pushwagners ære.

GIKK BORT: Terje Brofos (77) populært kjent som «Pushwagner» Foto: Frode Hansen

les også Assistenten forteller: Livet med Pushwagner

Storslått seremoni

I sann Pushwagner-ånd var det rigget til en storslått seremoni, ifølge kunstnernes nærmeste venn og samarbeidspartner, Stefan Stray.

Familie, venner, kollegaer, støttespillere, og andre interesserte som ønsket å hedre kunstnerens minne fulgte etter urnebærerne.

I prosesjonen fulgte de fire urnebærerne etter musikerne med urnebåren og askeurnen. Urnen er tegnet av kunstnerens gamle venn, Henning Kaland ved Code arkitektur.

Pushwagners rosa- og sortlakkerte pilleformede askeurne skal ligge under en av Norges høyeste obelisker som er på hele tre meter. Den anerkjente kunstnerens signatur er frest inn på obelisken i samme rosa lakk som urnepillen, skriver NTB.

Se flere bilder fra urnenedsettelsen i galleriet under

forrige







fullskjerm neste

les også Pushwagners nærmeste venn til VG: Slik var hans siste dager

– Spesiell dag

Pushwagners datter, Elizabeth Brofos, synes det var en verdig siste reise.

– Dette er en spesiell dag med både glede og sorg. Jeg synes gravstedet er blitt utrolig flott. Endelig har vi et sted å besøke. Både for å minnes ham, men også et sted å finne inspirasjon, sier hun til Dagbladet.

Kunsthistoriker og skribent Tommy Sorbø og Pushwagners gamle venn, forfatter Jan Verner Carlsson var også blant dem som deltok på urnenedsettelsen. Begge holdt en minnetale.

– Jeg har aldri møtt et mer rastløst menneske i hele mitt liv. For en appetitt han hadde på alt det livet hadde å by på, sa Tommy Sørbø.

– Kjære Terje. Din hjerne var en katedral, din strek er magisk og ditt vennskap en perle, sa Carlsson.

Publisert: 14.10.20 kl. 18:23

Les også

Mer om Pushwagner Kunst Minne Oslo Sorg