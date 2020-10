NYBAKTE FORELDRE: Tuva Fellman og Ronny Brede Aase, her fra VG-lista på Rådhusplassen i 2018. Foto: Frode Hansen

Tuva og Ronny er blitt foreldre

Tuva Fellman og Ronny Brede Aase er blitt foreldre.

«No er vi tre», skriver Ronny Brede Aase til et bilde av kjæresten Tuva Fellman med en barnevogn på Instagram.

Første gang det ble kjent at de to ventet barn sammen var i podkasten deres «I karantene».

– Vi skal jo, eller du skal jo på ultralyd neste mandag, sier Aase i episoden, før han legger til «bare sier det, er ikke det gøy?».

– Sa du det nå?, spør Fellman, før hun ler.

Han påpeker videre at slik situasjonen er nå, får ikke forloveden være med på ultralyd-timen på grunn av coronaviruset.

– Vi skal få barn, sier etterhvert Fellman etter at Aase har overtalt henne til si det.

For fem dager siden la Tuva Fellman ut denne oppdateringen på instagram

I et intervju med VG i forbindelse med at de to skulle være et programlederparene for «Sommerbilen» på NRK sa de: – Vi vet hva det blir, men det vil vi gjerne holde for oss selv.

Paret har vært kjærester i over syv år. I fjor sommer forlovet de seg. Like over nytt år flyttet de inn i nytt hus i Oslo og i oktober blir altså to til tre.

– Vi trives veldig godt. Nå har vi kjøpt oss ny grill og den er nesten som et nytt familiemedlem. Nå griller jeg en perfekt entrecôte, fortalte Ronny i det samme intervjuet.

– Og så har vi kjøpt oss hagesaks og klippet vår første busk. Et skikkelig voksen-poeng, skjøt Tuva inn.

Han er mest kjent fra «P3-morgen». Tuva som også har sin bakgrunn som programleder fra P3 og har ledet radioprogrammer som «Verdens rikeste land» og «Juntafil». Sistnevnte gikk første gang på lufta i 2001 og er et av P3s lengstlevende program. De har jobbet mye sammen tidligere, både i P3 og podkasten «I karantene»,

