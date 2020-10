Produksjonen grep inn etter gjentatte forespørsler om sex: − Alltid rom for å forbedre seg

Produksjonen valgte å gripe inn overfor to deltagere i «Paradise Hotel» etter gjentatte forespørsler om sex, men Nent avviser at de legger opp til sexpress.

– Alexander er en deltaker som fikk mye oppmerksomhet fra flere av jentene, og etter å ha observert at han fikk flere forespørsler om sex gjennom en periode, ble det tatt grep. Det produksjonen gjorde var å bevisstgjøre to av de kvinnelige deltagerne på hvordan de opptrådde, de fikk ikke tilsnakk, sier Thomas Horni, pressekontakt i Nent Group.

I de siste tre episodene av «Paradise Hotel», som går på Viaplay og Viafree, er den seksuelle frustrasjonen på høygir, og spesielt to av jentene fremstår ekstra ivrige på fest.

Den siste uken var «slaveuke», hvor guttene skulle tjene jentene inne på hotellet. Når jentene får velge ut én gutt å sove med kommer raskt spørsmålet om sex opp. Guttene kan si nei til å sove med jenta som velger dem ut.

Til slutt måtte produksjonen gjøre Bettina Buchanan (23) og Maria Moen Nordli (27) oppmerksomme på hvordan de holdt på da de kom med gjentatte seksuelle forespørsler til noen av guttene.

– Ja, «måtte og måtte», det var mer at produksjonen sa at «sånn som det er nå, er det ingen som har gjort noe feil», men de ville vel ikke at det skulle gå for langt, forteller Buchanan om festkvelden, hvor hun flere ganger etterspurte samleie med Alexander Elinoff.

– Mener det ikke er sexpress

Horni i Nent sier «slaveuken» henviser til serien «The Handmaid's Tale». Deltagerne får brev fra produksjonen om regler og eventuelle andre beskjeder til de forskjellige ukene.

– Hvordan deltakerne velger å spille ut denne uken er opp til hver enkelt.

– Men det er en situasjon hvor jentene kan velge hvilke gutter de vil skal sove med dem. Hva tenker dere om hvilken situasjon det setter guttene i?

– Ordlyden i brevet er at jentene har mulighet til å invitere én av gutta til å sove med dem. Det er ikke gitt at guttene ønsker å akseptere denne invitasjonen, og flere av dem takker nei til invitasjonen fordi de heller vil sove med de andre guttene. Det var heller ikke noe press fra produksjonen sin side om at noen måtte takke ja til denne invitasjonen, dette var helt frivillig.

UNNSKYLD: Bettina Buchanan sier unnskyld til Alexander Elinoff for at hun etterspurte samleie med ham gjentatte ganger på «Paradise Hotel». Det tok han fint. Foto: Skjermdump

– Likevel må produksjonen gjøre deltagere oppmerksomme på egen seksuell oppførsel. Hvordan kunne det vært unngått?

– Hvordan deltakerne våre forholder seg til sjekking er ikke noe produksjonen har kontroll over. Vi går ut fra at hver enkelt er klar over hvilke personlige grenser som finnes. Og i de situasjonene de tråkker over, gjør vi dem oppmerksom på det.

Horni tar ikke selvkritikk på måten det blir fremstilt, eller at det blir sendt på TV.

– Maria og Bettina er to sterke personligheter som tar mye plass. I denne situasjonen hadde de to et ønske om å ha sex og spurte derfor rett ut. Guttene som ble forespurt takket pent nei og saken var med det over. Vi mener ikke at dette er sexpress, men på grunn av volumet av forespørsler over tid valgte vi å si fra.

– Hva er reglene når det kommer til å ha sex på hotellet? Får deltakerne noen form for retningslinjer å følge?

– På «Paradise Hotel» skal man oppføre seg som man skal oppføre seg ellers. Det aller viktigste er selvsagt at det er samtykke, og at man skal respektere at et nei er et nei. Det går begge veier på tvers av kjønn.

– Tar dere nok høyde for at situasjoner som dette kan få konsekvenser for deltagerne når de kommer hjem?

– Etter 13 sesonger med «Paradise Hotel» vet deltakerne hva de går til når de takker ja til å være med i programmet. Likevel briefer vi dem på hva de kan forvente seg ved å være med i programmet, og hvordan det kan bli når serien sendes og trykket er stort. Dette gjør vi blant annet gjennom gjentatte samtaler med produksjon og psykolog, svarer Horni.

– Sa unnskyld

Bettina Buchanan sier følgende om egen oppførsel:

– Herregud, vi har det gøy sammen, vi er fulle, kåte og sugne. Jeg tror det gikk helt fint. Og jeg sa unnskyld til Alexander. Det var jo ikke meningen, men han syntes det gikk fint og lo litt av det, sier hun til VG.

Bettina Buchanan er med i denne sesongen av «Paradise Hotel». Her på pressetreff for realityserien. Foto: Rune Bendiksen/Viaplay

Alexander Elinoff selv sier at han håndterte det helt fint, men at han er glad produksjonen valgte å gripe inn og for unnskyldningen han fikk.

– Tingen var at Bettina var ganske på og ville ha sex, og jeg har ingen problemer med det. Men det ble litt mye, og hun pushet hardt på samleie. Det var veldig mye, og man får jo ikke se alt. Hadde jeg gjort som henne, hadde jeg nok blitt hatet i hele Norge. Hadde jeg gått på en jente og presset, og blitt sur om hun sa nei; det hadde ikke vært bra, sier han.

– Men nå er det omvendt. Og jeg bryr meg ikke så mye.

– Kunne vært løst på en annen måte

Marcus Tannum Løken (23) fikk også en unnskyldning av en av jentene i onsdagens episode. Maria Moen Nordli (27) og Løken blir et slags kjærlighetspar inne på hotellet. Nordli vil gjerne ha sex med partneren sin, noe de ofte har, men han sier også nei til tider. Da hender det hun går til Elinoff, som hun også fikk oralsex fra i en episode for noen uker siden.

– Jeg sier ofte nei til Maria. Nei på nei. Jeg synes det er unødvendig at jeg må si nei så ofte, sier Løken om forespørslene til VG.

– Men du godtar unnskyldningen og sier du synes det er gøy?

– Man må tenke på spill, og jeg hadde bare henne som partner. Man tenker på spill og relasjon, tar unnskyldningen og går videre, svarer han.

Nordli kjenner seg ikke igjen i eks-partnerens uttalelser.

– Jeg var innforstått med at Marcus satte pris på det, fordi det var det han kommuniserte til meg: At vi hadde den morsomme og flørtete tonen. Han sa han satte pris på det, og jeg kan ikke annet enn å forholde meg til de beskjedene jeg får. Jeg ønsket jo bare å gjøre ham glad, sier hun til VG.

I tillegg sier hun at hun setter pris på at produksjonen sa fra.

– Jeg setter veldig pris på at produksjonen tar sexpress på alvor og belyser det overfor oss, og at de gjorde meg klar på at jeg kunne fremstå på en slik måte, fordi det er det siste jeg ønsker.

Maria Moen Nordli er med i høstens sesong av «Paradise Hotel». Her i intervju med VG. Foto: Janne Møller-Hansen

Tannum Løken mener produksjonen kunne sagt fra tidligere, og han sier «slaveuken» og seansen hvor jentene kunne velge hvem de ville sove med satte guttene i en vanskelig posisjon.

Til det svarer pressekontakten i Nent Group, Thomas Horni, følgende:

– Vi tar samtlige tilbakemeldinger fra våre deltakere på alvor, det gjelder også det Marcus sier her. Det er alltid rom for å forbedre seg, og i ettertid ser vi at dette med at jentene kunne hente guttene kunne vært løst på en annen måte.

– Burde dere sagt ifra tidligere?

– Gjennom hver eneste innspillingsdag av «Paradise Hotel» er produksjonen i samtaler med samtlige deltakere flere ganger. Vår input fra deltakerne var at dette ikke var problematisk, og derfor ble det grepet inn på det tidspunktet det gjorde. Hadde vi fått inntrykk av at dette var et problem ville det blitt gjort grep tidligere.

14.10.20 kl. 22:00

