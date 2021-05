Foto: Tomm W. Christiansen

Tiril Sjåstad Christensen og Stian Lauritzen har inngått forlik

Tiril Sjåstad Christensen og Stian Lauritzen saksøkte tidligere huseier og tre forsikringsselskaper for over 1,3 millioner kroner.

Av Siri Berge Christensen

Denne uken har Tiril Sjåstad Christensen og Stian Lauritzen møtt i Agder tingrett. Det var satt av to dager til rettssaken, og tirsdag skulle etter planen Dag Otto Lauritzen vitne for sønnen og svigerdatteren.

Nå har paret inngått forlik, ifølge Agderposten.

– Jeg kan bekrefte at det er inngått et forlik. Mer ønsker jeg ikke å si, sier advokat Magnus Bergessønn Guderud til avisen. Han representerer selgeren og selgerens eierforsikringsselskaper i Grimstad.

Ifølge sluttinnlegget krevde Christiansen og Lauritzen 1.376.119 kroner, samt erstatning av sakskostnader. Dette skal være erstatning for boligens store fukt- og råteskader, ifølge saksøkers sluttinnlegg.

Mandag oppfordret rettens administrator, tingrettsdommer Øyvind Strand, paret til å inngå fred og forlik i saken. Agderposten skriver at advokaten til selgeren og eierskifteforsikringsselskapene tilbudt paret et forlik på 550.000 kroner.

Det er ikke kjent hva beløpet endte på, men avisen skriver at det er grunn til å tro at tilbudet økte til 700.000. Dette fordi tingrettsdommeren spurte Christiansen og Lauritzen om hvordan de stilte seg til det beløpet, og advokaten til selgeren hadde fått et mandat til å gå litt høyere.

Det var i fjor sommer at paret spontant kjøpte bolig i Lauritzens hjemby, Grimstad.

– Det blir rart, men godt. Trøkket blir nok roligere i Grimstad enn i Oslo. Folk rundt oss blir stresset av at vi er så spontane, men for oss føles det riktig. Vi er spontane, men vi går all in, sa Lauritzen til Agderposten etter kjøpet.

I februar ble det klart at paret går til sak mot tidligere huseier, samt tre forsikringsselskaper.