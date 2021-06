Foto: Janne Møller-Hansen

Emma Ellingsen har gjennomført en kjønnskorrigerende operasjon

Influencer Emma Ellingsen har etter lang tid med utsettelser blitt kjønnsoperert.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Emma Ellingsen (19) har gjennomførte en kjønnskorrigerende operasjon. Det melder influenceren selv på Instagram torsdag.

– Som noen av dere kanskje vet at jeg har stått på venteliste for kjønnsomleggingskirurgi en stund nå, og jeg hadde det endelig for to uker siden! Operasjonen var vellykket, noe jeg er så takknemlig for.

– På grunn av det trenger de neste ukene for å helbrede, slappe av og bare lytte til kroppen min! Jeg vil ofc være på sosiale medier, men jeg vil ikke legge ut så mye før jeg føler meg bedre, fortsetter hun.

Hun ønsker å rette en stor takk til alle som har støttet henne.

Til God Kveld Norge sier Ellingsen at operasjonen var vellykket og at hun trenger ro og tid til å komme seg igjen. Kanalen har også snakket med Ellingsens manager, Tone Christensen.

– Nå bruker hun dagene til å komme seg 100 prosent tilbake i en normal hverdag, og samler krefter med familien på Nøtterøy. Emma setter pris på å få fred og ro i denne perioden, sier hun.

les også – Glad jeg ble født i feil kropp

Ellingsen er en av Norges største influencere, og var 12 år da hun sto frem på TV som transkjønnet.

I dokumentarserien «Født i feil kropp» på TV 2 fortalte hun i 2014 hele Norge om hvordan det var å være jente innestengt i en guttekropp.

– Det var først da programmet ble sendt, jeg innså at dette handlet om noe større enn bare å være på TV. Jeg fikk meldinger fra fremmede folk som var glade for at jeg hadde delt historien min, sa hun i et intervju med VG Helg i september 2020.

Siden har hun deltatt i TV-seriene «Generasjon Z» og «Bloggerne», og jobbet som modell.