ØNSKER OONAGH PAIGE VELKOMMEN: Skuespiller Amber Heard. Foto: SIMON DAWSON / X06555

Amber Heard (35) ble mamma

Skuespilleren har blitt mor gjennom surrogati.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Amber Heard har de siste årene fått mest oppmerksomhet for det svært stygge bruddet med Johnny Depp. Nå har hun imidlertid fått andre ting å tenke på.

35-åringen avslører nemlig på Instagram at hun har blitt mor gjennom surrogati til ei jente som skal hete Oonagh Paige. Paige er også navnet til hennes avdøde mor.

Babyen ble født 8. april, men det er ikke før nå at nyheten er blitt kjent.

– For fire år siden bestemte jeg meg for at jeg ønsket barn, skriver hun og forklarer at hun ville gjøre det på sin måte.

Hun skriver at hun håper det blir sett på som normalt å få barn, selv om man ikke har noen partner og er gift. Hun skriver også at hun ønsker å skjerme privatlivet. Hun avslutter med:

– Datteren min ble født 8. april 2021. Hennes navn er Oonagh Paige Heard. Hun er begynnelsen på resten av mitt liv.

Amber Heard fikk 57 millioner etter å ha inngått et forlik med Johnny Deppp i 2016.

Det var et etter bruddet mellom Depp og Heard at striden mellom de to tok av. Heard la ut bilder av seg selv med blåmerker og hevdet at Depp angrep henne flere ganger under ekteskapet.