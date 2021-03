NY SVEIS: Demi Lovato stilte opp med ny sveis i et intervju med Glamour Magazine denne uken. Foto: Instagram / @Glamourmag

Demi Lovato: «For skeiv» til å date hetero menn

Demi Lovato åpner seg etter at hun gjorde det slutt med forloveden sin i fjor.

Publisert: Nå nettopp

Superstjernen åpnet seg nylig om datinglivet sitt til Glamour Magazine, der hun fortalte at hun er «for skeiv» til å date heterofile menn.

– Da jeg ble eldre innså jeg hvor skeiv jeg egentlig er, sa Lovato til Glamour.

Hun kom ut av skapet som bifil i 2017, ifølge Insider.

I forbindelse med Glamour-intervjuet ble det også publisert bilder på magasinets Instagram-konto, der stjernen stiller opp i sitt nylig fargede rosa hår.

Hun fortalte Glamour at fargen på den nye sveisen ikke er tilfeldig, og at hun farget det for å utforske mer av sin seksualitet.

– Jeg liker dette mye bedre. Det føltes bedre. Det føltes riktig!

Var forlovet med en mann

Lovato har vært forlovet med Max Ehrichs. De startet å date under coronapandemien, men har ikke offentliggjort hvordan de møttes.

Forholdet mellom Lovato og Ehrich ble bekreftet i mars etter noen uker med spekulasjoner. Fire måneder senere kunngjorde paret forlovelsen.

– Da jeg var liten kalte faren min meg alltid for hans «lille partner». Etter i dag skal jeg offisielt være en annens partner, skrev Lovato på Instagram under bilder av seg og Ehrich på stranden der han fridde.

Derfor kom det som en overraskelse for mange at de avsluttet forholdet to måneder senere.

– Lettelse å bryte forlovelsen

Nå snakker hun ut om hvorfor forlovelsen ble brutt.

– I fjor da jeg var forlovet med en mann så fungerte det ikke, sa hun til Glamour Magazine. Hun fortalte at hun så på det som et tegn.

– Når kan jeg endelig leve ut «sannheten min», sa hun til magasinet.

Likevel fortalte hun at det ikke var mannen hun var sammen som var skyld i at det var en lettelse å gå ut av forholdet.

– Det var ikke på grunn av personen jeg var sammen med. Jeg ønsker bare ikke romantikk med det motsatte kjønn, sa hun under intervjuet.

Dater andre

Superstjernen fortalte også at hun har gått på noen uformelle dater etter bruddet.

– Hjertet er ganske åpent.

Hun fortalte at hun har prøvd å date jenter, og at hun «liker det mye bedre», spesielt når det kom til de intime sidene ved forholdet.