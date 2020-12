TOBARNSMOR: Rachel Zoe, kjent stylist, redaktør og designer, her under Golden Globe Awards i fjor. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Rachel Zoe deler mareritt: Sønnen falt 12 meter

Designer og stylist Rachel Zoe (52) sier hun er «merket for livet» etter skrekkopplevelsen i helgen.

Zoe skriver i en rekke poster på Instastory at sønnen på ni år falt over 12 meter fra en skiheis i helgen. Hun viser også frem bilder av sønnen, som nå ligger på sykehus.

Den amerikanske 52-åringen, også kjent som fra en rekke TV-serier, poengterer at hun sjelden deler så private ting, men at dette er en viktig beskjed:

«Dette bør minne alle om hvor skjørt livet er, og hvordan alt kan snu på et øyeblikk», skriver hun.

Rystet og numne

Hun forteller videre at sønnen, som heter Skyler, har det bra, og at han er tapper. 52-åringen legger ikke skjul på at hun og ektemannen, produsent Rodger Berman, er rystet og numne etter hendelsen.

«Mamma og pappa er merket for livet, (...) Men jeg våknet i dag med en følelse av takknemlighet over mirakelet ved at Sky er i god behold», skriver Zoe.

Hun har også postet video av at niåringen viser at han kan stå på egne ben, selv om han ifølge moren er «sår og mørbanket».

Ulykken skal ha funnet sted i Colorado. En skipatrulje skal ha hørt ropene fra foreldrene og klart å plassere en matte under stedet der de regnet med at gutten ville falle. Zoe tror det kan ha reddet livet hans.

Zoe er ansett som en av de mest innflytelsesrike personene i moteindustrien, og hun har en lang merittliste av celebre kunder.

Nå takker hun sine 3,4 millioner følgere på Instagram for varme og kjærlige hilsener som har strømmet på. Paret har i tillegg en sønn på syv år.

En rekke store medier omtaler hendelsen, deriblant People, USA Today og CBS.

