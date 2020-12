TIL OPPRINNELSEN: Nicolas Cage, her avbildet i 2019 i forbindelse med lanseringen av filmen «Jiu-jitsu», får en ny rolle når han skal jakte på banneordenes opprinnelse. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP

Nicolas Cage skal dykke ned i banneordenes historie

Hvorfor bruker vi uttrykkene «drittkjerring», «fitte» og «pikk»? Skuespilleren Nicolas Cage (56) skal gi oss svaret på Netflix.

Nå nettopp

For der dukker han opp i en ny serie på seks episoder som tar for seg banneordenes historie, melder The Hollywood Reporter.

Sjangeren er komedie og hver episode, som er på 20 minutter, tar for seg ett ord og ser på opprinnelsen, bruken og i hvilken setting man bruker de forskjellige banneordene.

I tillegg til de tre ovennevnte, skal Cage & Co også dissekere «jævla», «faen» og «dritt». Her er for øvrig listen på engelsk: «bitch», «pussy», «dick», «damn»,«fuck» og «shit».

les også Nicolas Cage vil annullere ekteskapet til Erika Koike fordi han var for full

Og Cage, som i 1995 vant Oscar for beste mannlige hovedrolle i filmen «Adjø Las Vegas», blir ikke alene på scenen.

Her får han ifølge The Hollywood Reporter nemlig selskap av kjente komikere og skuespillere, deriblant Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn, og Isiah Whitlock Jr.

I tillegg stiller lingvister, forskere og folk som jobber med ordbøker og leksikon. Alt for å gi oss den rette kunnskapen.

Det er produksjonsselskapene Funny or Die og Industrial Media's B17 Entertainment som skal lage serien for Netflix.

«History of Swear Words» har premiere 5. januar.

Så får vi bare håpe at det blir jævlig bra.

Publisert: 09.12.20 kl. 16:51