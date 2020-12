STOR: Frode Øverli sier at han støtter mangfold både i og utenfor tegneserierutene, men ønsker ikke å bli tvunget til å tegne flere etnisiteter. Foto: Hallgeir Vågenes

Pondus-skaper om lite mangfold: − Jeg tar selvkritikk

Tre veteraner i tegneseriebransjen svarer på kritikken om lite mangfold i norske seriestriper. Pondus-tegner Frode Øverli mener at det stemmer at det er lite bevissthet.

– Jeg tror jeg har aldri satt meg ned og tenkt: «Oi, nå skal jeg tenke mangfold», sier den største tegneserieskaperen i Norge, Frode Øverli (52).

Han er mannen bak den mest suksessfulle norske tegneserien «Pondus», som handler om livet til den middelaldrende Liverpool-supporteren Patrick og bestekompisen Joachim.

En tegneserie som Øverli har tjent over 100 millioner kroner på, allerede i 2010.

Flere tegneserieskapere kritiserte nylig det norske tegneserie-landskapet for å være hvitt og mannsdominert.

Kritikerne mente at kvinner ofte blir fremstilt med urealistiske kroppsfasonger, og at mangfold omtrent er ikke-eksisterende i norske stripeserier.

FRYKTER: Frode Øverli om mangfold i sine striper: – Jeg er selvfølgelig redd for at det skal virke påtatt eller på grunn press fra andre. Foto: Hallgeir Vågenes

Opptatt av mangfold

Øverlis manager Håkon Strand i Strand Forlag sier til VG at både forlaget og deres serieskapere er svært opptatt av å fremme mangfold.

Strand sier at Frode Øverli og forlaget har vært med løfte frem og gitt en plattform til en rekke unge nyskapende tegnere. Deriblant flere av de som har fremmet kritikk.

– Hva synes du om kritikken fremmet av de andre tegneserieskaperne?

– Jeg tar selvkritikk på at det kunne vært mer mangfold. Det er kanskje litt for dårlig slik det er i dag. Vi har ikke vondt av å tenke nytt eller annerledes i vårt eget arbeid. Jeg kommer til å ha det litt i bakhodet fremover. Men det må leveres ekte, uten at man skal gi etter for en krenkefest, eller for å stilne hylekoret.

RIK: Veteranen har tjent seg søkkrik på «Pondus»-universet. Verdien har steget til over 100 millioner kroner. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– «Pondus» er laget ut ifra mitt ståsted. Man skriver best om den verden man opplever selv. Det er ikke min feil at jeg er født og oppvokst i Norge. Det er lettere for en kvinne å lage en troverdig kvinneskikkelse enn for menn. De kjenner jo kvinner best.

Øverli mener samtidig at det må være greit å tegne stereotypiske kvinnelige karakterer, særlig fordi han også har normale kvinner i serien sin.

KOLLEGA: Når Frode ikke tegner selv, leser han stripene til kollegaene i Strand Forlag. Blant annet «Lunch», «Radio Gaga» og «Hjalmar». Foto: Hallgeir Vågenes

Ønsker ikke konstruert mangfold

I årets sommerutgave av «Pondus» (nummer 6), har VG talt kun fem tilfeller der det forekommer fremstillinger av etnisk mangfold. Bladet var på hundre sider.

Tre av karakterene forekommer i tegneserier, alle tegnet av kvinner. Ett tilfelle var et bilde av artisten Lionel Richie i en tekstartikkel. Ett var reklame for en tegneserie utgitt av Strand Forlag.

– Men hvorfor er det så lite mangfold i «Pondus»?

– Jeg er småallergisk mot konstruert mangfold. Mangfold som bare er skapt for å tilfredstille publikum. Hvis jeg skulle introdusert en hovedperson, så måtte karakteren hatt en troverdig bakgrunnshistorie.

Selv mener Øverli at han stadig introduserer etnisk mangfold i serien, men da VG spurte om hvor to av de mer faste «mangfoldige» karakterene kommer fra, kunne han ikke gi et fullstendig svar.

– Så er den skeive naboen til Pondus, Tito, spraytan-brun eller etnisk brun?

– Det vet jeg faktisk ikke. Har ikke bestemt meg ennå, men han er nå brunere enn de andre, sier Øverli.

«Pondus»-tegneren har også tidligere fått rasismekritikk av artisten Timbuktu for å ha fremstilt mørke mennesker som kannibaler.

Redd for å bli feiltolket

En av de få etablerte norske seriestripene som faktisk har en flerkulturell karakter blant hovedpersonene er «Radio Gaga».

I serien, som handler om livene til journalistene i en radiokanal, finner man karakteren Wo, som ifølge skaperen Øyvind «Flis» Sagåsen (51), skal være av asiatisk bakgrunn.

KOMPLISERT: – Etniske bifigurer kan fort fremstå som endimensjonale kulisser. Har man imidlertid etniske hovedfigurer eller faste bifigurer, som opptrer jevnlig i serien, så er det enklere å gi dem mer nyanser, sier Sagåsen. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Sagåsen sier at han har følt press fra forlaget om å markedsføre Wo som en tydelig flerkulturell person, men det ønsket han ikke.

– Wo skal være akkurat på lik linje som de andre karakterene. Jeg ville ikke gjøre et nummer ut av henne, og på den måten så gjør jeg et nummer av det, sier han.

Også han tar selvkritikk for at «Radio Gaga» ellers er hvitt serie.

– Det er klart at mer mangfold er noe å strebe etter. Det er viktig å holde seg påkoblet. Man har et ansvar å koble seg på og ta en vareopptelling i ny og ne, sier han.

Han forteller at da «Radio Gaga» ble sitt eget blad i 2019, måtte han nettopp gå gjennom hva som funket og ikke.

– Det ble dramatiske endringer etter bladet kom. Da introduserte jeg karakteren Magne, som er litt mer rakk i ryggen, med lav BMI og en kommunikasjonsrådgiver-type.

– Så du introduserte en hvit mann?

– Hehe, ja...

Tegneren forklarer videre at det er vanskelig å introdusere bifigurer med en annen etnisk bakgrunn, fordi han frykter at de vil fremstå om rasistiske, eller at vitsene ikke blir tolket riktig.

RADIOKANAL: Magne (i midten) er det siste tilskuddet i «Radio Gaga» Foto: Øyvind Sagåsen

Mener kvinnelige tegnere gjør akkurat det samme

– Jeg føler ikke at vi gamlingene gjør noe feil. Jeg synes vi må få lage humor, tegne stereotypiske damer og menn, og hvis det er seksuelt ladet så må det være greit. Jeg tegner ikke sexy damer hele tiden, så det er innenfor, synes jeg.

Det sier Nils Axle Kanten (44), skaperen bak tegneserien «Hjalmar» og ruteserien «Firkanta». Begge utgitt av Strand Forlag. «Hjalmar» handler også om en hvit småbarnsfamilies hverdag.

TALENT: Nils Axle Kanten med Pondus-kjempen Frode Øverli da Kanten vant VGs tegnestripekonkurranse i 2008. Foto: Ricardofoto

Han forklarer at alle «attraktive» kvinner ofte blir fremstilt blonde, med smal midje, store pupper og hvite - fordi det er raskt gjenkjennelig.

– Det funker jo på samme måte den andre veien. Når kvinnelige tegnere skal fremstille en attraktiv mann så har de oftest muskler og langt hår og skjegg, og jeg blir jo ikke sur av det, sier Kanten.

– Hva med etnisk mangfold i dine tegneserier?

– Det er kult med mangfold, men jeg har ikke tenkt på det, fordi jeg tegner fra mitt liv og fra mitt ståsted.

Han legger til at han har vært bevisst rundt bikarakterer som ikke er hvite, selv om ingen av hovedpersonene er det.

– Jeg tar inn når det passer og når jeg har lyst, uten at jeg føler at jeg må tvinge inn mangfold. Jeg har allerede mitt univers som jeg prøver å speile samfunnet med. Det er flott at tegnere som Janine El Khawand og Josef Yohannes gjør det. De kan gjøre det bedre enn meg.

DAMER: «Hjalmar» har også normale damer, sier Kanten i sitt forsvar. Foto: Adrian F. Steinbakk

– Kommer du til å tenke annerledes nå som det har blitt fremmet kritikk?

– Jeg kommer til å tenke over fremover at det kan være flere bikarakterer fra Syria eller Vietnam, men som er nordmenn.

– Men jeg føler meg ikke truffet angående kvinner som er tegnet skikkelig bimbo. Det er ikke slik at jeg tegner de ut i fra hvordan jeg mener hvordan kvinner bør se ut.