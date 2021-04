Foto: Helge Mikalsen

Stian Blipp om «Senkveld»: − En ting jeg var redd skulle skje

– Ingen synes dette er gøy, sier Stian Blipp etter det ble kjent at det er slutt for «Senkveld».

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror ikke jeg har fått summet meg helt ennå, sier Stian Blipp (31) til VG.

Mandag ble det kjent at det er slutt for Senkveld etter 20 år.

Det har lenge vært usikkert hva som skjer med programmet etter at det ble kjent at Blipp forlater programlederstolen.

– Hvor lenge har du visst dette?

– Siden 09:20 denne morgenen. Dette var jo en ting jeg var redd skulle skje. At dette var et scenario etter at jeg sluttet er jo en av de tingene jeg syntes var vanskeligst og vondest med å ta den avgjørelsen.

Han har ledet programmet med Helene Olafsen (30) siden 2018.

– Det har jo vært helt rått. Vi tok på oss en umulig oppgave, å fylle skoene til Thomas og Harald. Det er ikke verdens lettest bestilling, men om vi ikke fylte de skoene har vi i hvert fall laget nye sko som folk ville se på. Det er jeg veldig stolt over.

At det nå er over føles vemodig.

– Ingen synes dette er gøy. Dette er noe vi har det gøy med, og vi har blitt veldig glade i hverandre. Det skapes kraftige relasjoner når man jobber så tungt sammen. Vi har vært gjennom oppturer og nedturer, og det er kjipt å ikke skulle jobbe med hverandre lenger, sier han og legger til:

– Dette er ikke en hyggelig dag, men vi er veldig klar over alt har et livsløp. Ting skal oppstå, ting skal forsvinne, og vi er jo kanskje glad for at vi kan gi oss når det går veldig bra. Så hvis man skulle gi seg på et tidspunkt er ikke dette helt krise. Det er et historiske TV-program, og vi er stolt over å være en del av det.

Siste sending av talkshowet blir fredag 21. mai.

– Nå må vi samle troppene og bare prøve å brenne alt som er igjen i fyrverkerikassen og gå ut med et smell. Vi skal sørge for at dette går ut på topp.