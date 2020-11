FÅR PRIS: Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, får en Emmy for Foto: ANDREW KELLY / X02844

New York-guvernør får Emmy for corona-orienteringer

Men det er ikke alle som synes det er helt fortjent. – Skamfullt, mener Meghan McCain.

Guvernør Andrew Cuomo blir årets vinner av den internasjonale Emmy-prisen «Grunnleggerprisen».

Demokraten får prisen for sitt lederskap under coronapandemien, og spesielt hans bruk av TV som informasjonskanal.

– Han har brukt det som en kanal til å informere og berolige folk rundt om i verden, står det på den internasjonale Emmy-prisen sin hjemmesiden.

Fra 2. mars til 19. juni holdt Cuomo daglige TV-sendte orienteringer om coronasituasjonen i New York. Til sammen holdt han 111 orienteringer i perioden med totalt 59 millioner seere, ifølge det internasjonale Emmy-akademiet.

– Orienteringene hans har fungert så bra fordi han har skapt TV med karakterer, plott og historier med suksess og nederlag, sier presidenten av det internasjonale akademiet, Bruce L. Paisner.

Men det er ikke alle som har reagert positivt på utdelingen.

– Dette er skamfullt

The Guardian skriver at Cuomo i begynnelsen av pandemien fikk mye skryt for corona-orienteringene sine. Senere har han fått kritikk for spesielt en avgjørelse om at sykehjem kunne ta inn pasienter som var coronasmittet eller mistenkt smittet.

Denne avgjørelsen ble trukket i mai, men da hadde over 6000 coronasmittede pasienter allerede blitt lagt inn på sykehjem i New York. Det er ulike meninger om smitten kom fra pasienter eller om den kom fra ansatte, ifølge The Guardian.

Flere kritikere på Twitter mener Emmy-prisen overser det de mener er problematiske sider ved coronahåndteringen i New York, skriver avisen videre.

Blant dem som har reagert negativt på prisutdelingen er Meghan McCain, datteren til den avdøde republikanske senatoren John McCain:

«Dette er skamfullt», skriver hun på Twitter.

New York har færre dødsfall og sykehusinnleggelser i våres, men antallet coronatilfeller er på vei opp – i likhet med resten av landet, skriver Associated Press.

I 2019 var det Game of Thrones-skaperne David Benioff og D.B. Weiss som fikk prisen. Andre tidligere vinnere inkluderer Oprah Winfrey og Steven Spielberg. Det er vanligvis folk i TV-bransjen som får prisen, men Al Gore som var demokratenes presidentkandidat i 2000, har også mottatt den.

«Grunnleggerprisen» utdeles 23. november.

Publisert: 21.11.20 kl. 12:45

