EKTEPAR: Christine Koht og Pernille Rygg på Komiprisen i 2013. Foto: Trond Solberg, VG

Christine Kohts kone ble selv alvorlig syk: − Var så sliten

Pernille Rygg (57) var så sliten og nedbrutt av påkjenningene rundt Christine Kohts (53) helsetilstand at hun selv ble livstruende syk.

Nå nettopp

Forfatter Pernille Rygg har stått last og brast ved konas side gjennom tøffe år. I et åpenhjertig intervju med magasinet Psykisk Helse forteller Rygg om hvordan tilværelsen som pårørende var med på å gi henne en alvorlig helsesmell.

Det var i desember i fjor at Rygg selv ble innlagt – samtidig som kona fikk intensivbehandling for kreft. Rygg ble akutt syk under et sykehusbesøk hos Koht.

Rygg forteller til bladet at en infeksjon utviklet seg til blodforgiftning – og deretter til en voldsom immunreaksjon med små blodpropper overalt.

Situasjonen skal ha vært livstruende, men legene reddet henne. I dag er Rygg i fin form.

– Det var jo ikke på grunn av at Christine var syk. Men legene var ikke i tvil om at det ble så farlig fordi jeg var så sliten, sier Rygg til Psykisk Helse.

Rygg er innforstått med at VG omtaler intervjuet.

Koht, som de siste par årene har kommunisert med omverdenen hovedsakelig gjennom poster og videoer på Facebook, innviet sine mange følgere i den dramatiske situasjonen rundt kona, og hvor engstelig hun var for å miste Pernille.

– Pernille skulle sove hos meg for første gang. Jeg lå og strøk henne på ryggen og ba til Gud: «Vær så snill, ikke la Pernille bli syk». Så ble hun kjempesyk, fortalte Koht til VG da hun ble utropt til «Årets navn» i fjor.

LANG HISTORIE: Pernille Rygg og Christine Koht i sitt daværende hjem i Oslo i 2003. Foto: Helge Mikalse, VG

Selv har ikke Rygg utbrodert sin egen avorlige sykehistorie i offentligheten før hun nå letter på sløret. Også om alle de tunge årene før Koht fikk kreft og slet med helt andre ting.

I bladintervjuet forteller Rygg hvor ensomt hun følte det var å beskytte kjæresten i årene med rusavhengighet – og tiden før Koht fikk diagnosen bipolar.

Alt dette har Koht selv snakket inngående om i den nye boken «Kohts Bok».

Rygg bidrar også med betroelser i boken rundt de ekstremt tøffe fasene i løpet avforholdet deres.

– Da jeg satt alene og googlet bipolar, så var det barske dager. Men det har kommet mye bra ut av dette. En historie med en god slutt, uttalte Rygg til VG like før bokslippet i høst.

I det ferske bladintervjuet sier hun mer om rollen som pårørende til en som sliter.

– Det tar på helsa noe innmari. Når det gjelder rusavhengigheten, så opererer man med begrepet «medavhengig». Jeg ble sjokkert over hvor syk man kan bli som medavhengig.

Paret har holdt sammen i 30 år – helt siden Koht var tidlig i 20-årene. I 2013 giftet de seg – etter å ha vært kjærester i 23 år.

BRYLLUP: Christine Koht og Pernille Rygg giftet seg i Ris kirke i 2013 – etter mange kaotiske år. Foto: Helge Mikalsen, VG

Frem til Koht ble lagt inn til rusavvenning, gjorde Rygg alt hun kunne for å holde problemene skjult for omverdenen, også de nærmeste.

Rygg forteller til Psykisk Helse at hun kjente på et ansvar, og at hun samtidig er et innadvendt menneske som ikke forteller mye om egne følelser.

– Hovedsaken er at jeg var så sliten. En av tingene som gjorde selvfølelsen min veldig lav, var at dette skulle ikke skjedd et menneske som står meg så nær. Jeg skulle sørget for at det ikke var sånn, sier Rygg til bladet.

Hun forteller videre at hun kjente på selvforakt og skam for at hun ikke hadde sørget for at ting ikke var mindre konfliktfylt.

Til slutt var Rygg så selvutslettet og utmattet at hun knapt visste hvem hun var. I ettertid skulle hun ønske at hun hadde lent seg på andre, en autoritet som kunne forklare at hun ikke trengte å stå i dette alene.

Eksplosivt oppgjør

Også i boken er dette tema, hvordan Rygg holdt problemene innenfor hjemmets fire vegger – og hvordan det til slutt eksploderte under en seanse i regi av avrusningsopplegget, der pårørende skulle tale i plenum.

Da kom nemlig alt til overflaten, alt det vonde og vanskelige Koht utsatte kona for da det sto på som verst, og som Koht selv har vært nådeløst ærlig om i boken.

Rygg serverte en tordentale hun hadde skrevet ned.

«Du tok hjertet mitt og tørka deg i ræva med det!» ropte Rygg til kjæresten – foran alle.

Overfor VG har Rygg tidligere beskrevet dette som en slags renselse.

– Jeg visste ikke at det kunne være så effektivt. For meg var det mirakuløst å gjøre seg ferdig med alt én gang for alle.

– Jeg skjelte henne ut, og jeg kommer aldri til å gjøre det igjen. Det er vidunderlig.

Prøvelsene paret har møtt de siste årene i form av Kohts kreftsykdom, har vært av et annet slag. Den folkekjære komikeren og programlederen fikk diagnosen føflekkreft i slimhinnene i november 2018.

HJEMME: Christine Koht delte dette bildet med VGs lesere i vår, da hun ble skrevet ut av sykehuset, og endelig kunne få sove hjemme i Tønsberg. Foto: PRIVAT

Flere ganger har det vært kritisk, og de nærmeste er blitt tilkalt fordi det kunne være slutten. Men Koht klamrer seg til livet.

På 53-årsdagen sin i mai i år fortalte Koht at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Men immunforsvaret er svekket, og helsen er dårlig.

Søndag meldte Koht på Facebook at hun på nytt er innlagt på sykehus. Samtidig forsikret Koht at hun og kona aldri gir opp, og at det selv i all sykdom «alltid er noe å le av».

«Snille Pernille har pyntet bakgården med så mye lys at det ser ut som en Disney-film i bakgården. (...) Hun har til og med satt opp det

rosa juletreet vårt», skrev Koht.

Etter at Rygg ble så syk i fjor, uttalte Koht til Se og Hør:

– Jeg kan ikke leve uten henne. Alt jeg gjør er Pernille kvinnen bak. Hun er alltid med. Det hadde aldri vært noen show med meg uten henne. Vi to er en sjel.

Publisert: 24.11.20 kl. 19:17

