NYTT PAR?: Kourtney Kardashian og Travis Barker. Foto: AFP

Kourtney Kardashian med romantisk Instagram-bilde

Flere amerikanske medier tolker stjernens ferskeste Instagram-post som en bekreftelse på et forhold med musikeren Travis Barker.

Natt til onsdag norsk tid publiserte Kourtney Kardashian et bilde av to tett sammenvevde hender på Instagram.

Den ene hånden er dekket av tatoveringer, og ser ut til å tilhøre trommeslageren Travis Barker (45) fra Blink 182.

Under bildet har han kommentert med et hjerte-emoji. Han har også postet bildet på sin Instagram-story, der han har tagget Kourtney Kardashian (41).

I slutten av januar meldte flere amerikanske medier at det lange vennskapet mellom de to skulle ha utviklet seg til kjærlighet.

Flere amerikanske medier, deriblant People, tolker det ferske Instagram-innlegget som en bekreftelse på et forhold.

Spekulasjonene om de to stjernene skjøt fart da de på nyåret postet bilder på hver sine Instragram-storyenr. Ifølge E! News avslørte bildene at begge to befant seg på samme sted til samme tid, nemlig ved svømmebassenget til Kourtneys mor Kris Jenner i Palm Springs i California.

Ifølge People skal de to stjernene også ha feiret valentinsdagen sammen 14. februar.

Kourtney Kardashian og Travis Barker skal ha hatt mye å gjøre med hverandre den siste tiden: De bor i samme nabolag i Calabasas, og barna deres er venner.

Kardashian har barna Mason (11), Penelope (8) og Reign (6) med eksen Scott Disick (37). Barker har sønnen Landon (17) og datteren Alabama (15) fra ekteskapet med skuespiller Shanna Moakler (45).

Både i 2018 og 2019 skal Kardashian og Barker ha blitt observert ute på middag sammen, og det ble også den gang spekulert i et mulig forhold.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Kourtney Kardashian hadde publisert bildet med teksten «Når venner blir elskere». Det var Khadijah Haqq McCray, kjent som venninne av Khloe Kardashian, som skrev denne kommentaren under bildet, og dette er derfor fjernet fra artikkelen. Artikkelen ble endret klokken 05.37 17.02.2021.