YouTube-brødrene Jake og Logan Paul er noen av de mest kjente og minst likte influencerne, viser en ny undersøkelse gjennomført for Insider. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Storebror Logan Paul var en av de mest kjente influencerne, og mislikt noe mindre enn broren, ifølge svarene Insider har fått på undersøkelsen. MARK RALSTON / AFP

Lillebror Jake Paul er litt mindre kjent, men mer mislikt viser undersøkelsen. Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paul-brødrene er mest kjent og minst likt

Foto: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De to brødrene ble først kjent gjennom videoappen Vine, og tok siden av på sosiale medier. I dag er de store på YouTube, og har også markert seg i bokseringen.

Antallet abonnenter på Paul-brødrenes kanaler har økt i takt med de kontroversielle hendelsene de har vært innblandet i. Fra upopulære videoer til ulovlige coronafester.

Nå viser nye tall at brødrene er blant de mest beryktede, men samtidig minst likte.

Logan Paul var litt bedre likt enn lillebror Jake. Foto: TOM JACOBS / X90206

I undersøkelsen har Insider spurt 1040 amerikanere hvilke influencere de liker og ikke liker.

Logan Paul toppet listen over de mest kjente influencerne blant respondentene, sammen med kjendiser som Kim Kardashian, Justin Bieber og Billie Eilish.

Likevel hadde 68 % dårlig inntrykk av stjernen. Særlig en video fra Aokigahara-skogen i Japan, en skog som er kjent for at mange begår selvmord i den, fikk mange til å mislike Logan.

Jake Paul var dårligere kjent enn storebror, og mindre likt. Foto: Joe Scarnici / Triller

Sammenlignet med Logan, var Jake Paul kjent hos litt færre. Blant dem som kjente til YouTuberen hadde 71,4 % et dårlig inntrykk av ham.

Helt siden starten av hans karriere har Jake provosert på internett. Han ble blant annet sparket fra Disney Channel-programmet «Bizaardvark» etter at hans naboer sa han hadde forvandlet nabolaget til en «krigssone». Han har også blitt anklaget for å ha utnyttet de unge følgerne sine økonomisk, og for å ha delt upassende videoer.

I 2020 har Paul fått kritikk for å ha deltatt på en kjøpesenter-plyndring, og for å ha arrangert store fester i huset sitt i Hollywood. Begge deler under coronapandemien.

Selv om Paul-brødrene er mislikt av mange, er det også paradoksalt nok deres upopularitet som holder dem populære. Mange ønsker å følge med på skandaløse videoer og brødrenes selvinitierte boksekamper.