Filmen Amundsen med Pål Sverre Hagen i tittelrollen. Foto: MOTION BLUR

Norsk storfilm solgt til USA: − Veldig glad

Den norske storfilmen «Amundsen», med Pål Sverre Hagen i hovedrollen, skal vises på amerikanske kinoer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det amerikanske filmselskapet Samuel Goldwyn Films har sikret seg rettighetene til å distribuere den norske filmen «Amundsen» i USA, ifølge Deadline.

Filmen handler om Norges største polfarer Roald Amundsen ekspedisjoner til Nordpolen og Sørpolen.

Les VGs anmeldelse fra februar 2019 her.

– Det er veldig hyggelig. Det er jeg veldig glad for. Det er ikke mange norske filmer som får distrubisjon i USA, sier regissør Espen Sandberg.

– Hvor stor er interessen for Amundsen i USA?

– Det gjenstår å se hvor mange unge som er interessert i det, men vi er veldig glad for at den blir vist på kino i USA i det hele tatt, særlig i disse tider, sier Sandberg.

Men Sandberg er ikke ukjent med amerikanske kinolanseringer. Sammen med regissørkollega Joachim Rønning stod han bak blockbusteren «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales».

Det er heller ikke første gang hovedrolleinnhaveren Pål Sverre Hagen er å se på amerikanske kino. Også Oscar-nominerte Kon-Tiki, med Hagen i hovedrollen, har gått på amerikanske kinoer. Den var det også Sandberg og Rønning som regisserte.

«Amundsen» vil først bli vist på kino i mars, før den kan strømmes i april.

– Den er laget for å vises på kino, så jeg er veldig glad for at den får muligheten til å bli vist skikkelig, sier Sandberg.