«Maskorama»: Trygve Slagsvold Vedum gjemte seg bak masken

Det var «Fugleskremselet» som gikk ut i andre episode av NRK-satsingen Maskorama lørdag. Bak masken gjemte Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum seg.

Det var «Fugleskremselet» som gikk ut av «Maskorama» på NRK lørdag. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stilte på scenen med sangen «Det er langt å gå» av Klovner i Kamp.

– Jeg har sunget med den stemmen jeg har. Det har vært veldig moro, sier han.

Petter Pilgård og Lars Monsen var også blant forslagene fra både panel og publikum på hvilken identitet Fugleskremselet hadde av scenen.

Programmet, som hadde premiere forrige uke, er en sangkonkurranse hvor maskerte kjendiser synger ikledd ekstravagante kostymer. Publikum skal forsøke å gjette hvem som skjuler seg bak kostymene, før identiteten på deltageren som ryker ut avsløres.

Et panel bestående av Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm forsøker også å gjette hvem kjendisene er, ved å tolke hint fra intervju med de kostymekledde deltagerne.

GIKK UT: «Fugleskremselet». Foto: NRK

«Puddel» i karantene

En av deltagerne – utkledd som en rosa puddel – måtte stå over programmet lørdag. Årsaken er at den anonyme kjendisen var blitt satt i coronakarantene.

«Puddelen» snakket med nordnorsk dialekt, og betegnet seg selv forrige lørdag som «60 hundeår».

– Jeg tror vi skal til en gammel kjenning fra Nord-Norge. Jeg tror det er Kirsti Sparboe, tippet Nicolay Ramm.

– Jeg tenker Sofie Elise, mente Marion Ravn.

Jan Thomas mente det ikke kunne være den kjente rosabloggeren.

– Jeg sier: Dansebanddronninga, Jenny Jensen.

Seersuksess

Første episode av programmet ble en seersuksess for NRK. Så langt har episoden et seertall på 868.000. 114.000 av disse har valgt å se på nett, mens 754.000 fikk med seg premieren lineært.

Tidligere håndballspiller Susann Goksør Bjerkrheim (50) – utkledd som gaupe – var den første til å ryke.

– Det var helt greit å ryke. Det hadde sikkert vært gøy å gjøre et par låter til. Men jeg er fornøyd med at jeg kom meg gjennom sangen uten at det gikk i svart, og at jeg klarte å tenke det var gøy, fortalte hun til VG.

