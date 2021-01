FØRSTEKJEMPEVALG: Storbonde Lasse Matberg valgte Espen Thoresen som førstekjempe i onsdagens episode av «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli, TV2

Anspent førstekjempevalg på «Farmen kjendis»: − Han raste mot meg

Onsdag valgte Lasse Matberg Espen Thoresen som førstekjempe. – Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at det skulle skape så mye oppstyr.

I den andre uken av «Farmen kjendis» er det ingen tvil om at deltagerne begynner å kjenne på det harde arbeidet.

Og da storbonde Lasse Matberg skulle velge førstekjempe i onsdagens episode ble det noen intense minutter.

– Det var skikkelig temperatur rundt det bordet. Jeg følte at tiden sto stille mens han raste mot meg, og det var jeg nok ikke alene om, sier Matberg til VG.

Personen han valgte som førstekjempe var Espen Thoresen. Valget baserte han på én spesifikk hendelse, da Thoresen skulle klippe lamaene på gården.

– Jeg følte at han utfordret min posisjon som storbonde, sier Matberg.

Thoresen, som var allergisk mot høy, ønsket å utføre oppdraget ute i frisk luft. I beskrivelsen av oppdraget sto det at lamaene skulle klippes i låven.

Matberg ba Thoresen gjøre det som sto i beskrivelsen, og etter litt smådiskusjon ble hendelsen løst uten stor dramatikk, da Matberg selv klippet lamaene inne i fjøset.

Thoresen syntes valget var «rart».

– Du har vært i klinsj med flere på grunn av din lederstil, og vi var ikke i klinsj. Jeg opplevde det ikke som en stor hendelse, men hvis du vil ha meg vekk så er det ditt valg. Men jeg tror det ligger noe mer bak, sa Thoresen rundt bordet.

Matberg skjønte ikke hva han mente, men sier det lå i undertonen at Thoresen siktet til at Matberg var god venn med John Arne Riise – som Thoresen sendte hjem uken før.

– Han sådde det frøet og det ble tatt helt ut av kontekst. Jeg hadde ikke lovt John Arne noe som helst, jeg tok et selvstendig valg.

Thoresen har blitt forelagt denne artikkelen, og har ingen ytterligere kommentar.

STORBONDE: Lasse Matberg fikk kritikk for lederstilen som storbonde. Matberg jobber til vanlig i forsvaret og sier han kan være direkte og tydelig. Foto: Bilder fra «Farmen kjendis»

Ønsket støtte

Thoresen kritiserte også Matbergs lederstil. Thoresen sa at ukesoppdraget hadde blitt mer utfordrende som følge av en tabbe Matberg gjorde.

– Hvis vi får den oppgaven i havn så håper jeg det. Men det ikke på grunn av Lasse, men på grunn av blodslit, som er på grunn av at Lasse ikke lyttet på erfarne bondemennesker.

Thoresen sa også at han opplevde det som befriende å snakke fritt, men at han savnet noen som støttet ham rundt bordet.

– Idiotisk avgjørelse

Det var flere av deltagerne som i onsdagens episoden ga uttrykk for at de var helt utslitt.

Blant dem var Anniken Jørgensen, som fikk «knekken» etter en lang dag med hardt arbeid på åkeren.

– Jeg føler meg mentalt veldig sliten, også har jeg vondt fra navlen og ned, sa en gråtende Jørgensen i episoden.

– Jeg synes det er en idiotisk avgjørelse at vi skal jobbe tolv timer om dagen på det jordet, til folk nesten svimer av, sa Thoresen.

UTSLITT: Anniken Jørgensen trengte en hviledag etter en lang dag med hardt arbeid. Foto: Bilder fra «Farmen kjendis».

Var selv utslitt

Matberg syntes situasjonen rundt førstekjempevalget ble veldig lei.

– Det var kjipt å gå og legge seg til å sove den kvelden. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at det skulle skape så mye oppstyr.

Han følte at flere av hans nærmeste på gården begynte å stille spørsmål ved agendaen hans.

På spørsmål om hva Matberg tenker om kritikken, svarer han at det var et utfordrende ukesoppdrag.

– Jeg var utslitt selv, men jeg ville jo på vegne av alle at vi skulle klare det.

– Jeg stiller krav og er tydelig

Matberg jobber til vanlig i Forsvaret og sier hans lederstil kan være direkte og tydelig.

– Det kan hende at jeg viser veldig engasjement, at jeg stiller krav og er tydelig – uten at jeg mener noe vondt med det. Men det er bare én side av meg.

Og da det ble opphetet stemning rundt bordet, var det et bevisst valg å ikke tale imot Thoresen.

– Om jeg som to meter høy og 120 kilo tung hadde begynt å gestikulere, bjeffe tilbake, slå i bordet og hva vet jeg, i tillegg til å ha gått fra sak og over til person og det usaklige, kan det fort oppfattes som voldsomt.

– Men jeg hever meg over det der. Jeg er ikke konfliktsky, men jeg tar heller ikke kamper som jeg oppfatter som tøysete og usaklige. Da forholder jeg meg heller rolig og lytter situasjonen ut.