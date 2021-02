SKUESPILLER: Kjersti Døvigen, her i et intervju med VG i 2016. Foto: Janne Møller-Hansen

Kjersti Døvigen er død

Skuespiller Kjersti Døvigen ble 77 år.

Det er datteren, skuespiller Ulrikke Døvigen (49), som i et innlegg på Instagram kunngjør morens bortgang:

«Mamma - fineste menneske. Livet blir kjedeligere og kjøligere uten deg», skriver hun med hjertesymboler:

Kjersti Døvigen er kjent fra flere serier og filmer, som «Offshore», «Folk og røvere i Kardemommeby», «Bør Børsson» og «Fleksnes». Hun spilte også i en lang rekke teateroppsetninger og musikaler.

Hun har også en fortid som ballettdanser og jobbet åtte år i balletten ved Den Norske Opera før hun fikk sitt gjennombrudd i Claudines rolle i «CanCan» i 1967. Døvigen deltok for øvrig i Melodi Grand Prix i 1974 sammen med Kirsti Sparboe – med låten «Yo-Yo».

Døvigen var enke etter finansmannen Halvor Astrup og bodde i Bath i England. Hun og Astrup hadde vært sammen i 40 år da de ble smidd i Hymens lenker.

– Det har vært to viktige menn mitt liv, uttalte Døvigen til VG for fire år siden.

– Ole Jacob Hansen og Halvor Astrup. Jeg fikk min første datter My med jazzmusikeren Ole Jacob. Vi traff hverandre da vi var veldig frie kunstnere på Club 7. Jeg ble alenemor med My da hun var to. Så traff jeg Halvor på en middag som Toralv Maurstad, sjefen min, hadde invitert til, forklarte hun.

Med Astrup fikk hun døtrene Ina og Ulrikke.

