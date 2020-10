Thomas Alsgaard tørker en tåre i kveldens «Skal vi danse» sammen med dansepartner Rikke Lund. Foto: Espen Solli / TV 2

Thomas Alsgaard tørker en tåre i «Skal vi danse»: − Dette er vanskelig for meg

Det er duket for en skummel aften på «Skal vi danse»-parketten. Alt fra frykten for mørket til frykten for dans skal frem på dansegulvet.

Oppdatert nå nettopp

I det niende programmet av «Skal vi danse» er det Halloween. Og denne lørdagen blir ekstra skremmende for de fem gjenværende parene.

Alle parene danser som vanlig én dans hver først, før det blir en «jive-off-konkurranse». Dette er som tidligere en utslagskonkurranse hvor alle deltakerne danser jive samtidig, for så å bli slått ut én etter én av dommerne.

Poengene fra sistnevnte dans teller også med i den totale poengsummen, og kan sammen med seerstemmene være med å avgjøre hvilke par som må i duell.

Thomas Alsgaard og dansepartner Rikke Lund i kveldens «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Men for Thomas Alsgaard var det ikke noe skumlere denne lørdagen enn vanlig. Han forteller nemlig at hver lørdag er Halloween for ham, og at bare det å danse gjør ham livredd.

– Det er Halloween hver lørdag, sier han i programmet om det å danse lørdag etter lørdag.

– Jeg sliter som rakkeren. Dette er vanskelig for meg.

Han får både støtte og sympati av dommerne, som skryter av hvordan Alsgaard står i det som er så vanskelig.

– Jeg er stolt. Jeg vet hvor mye det krever å gå ut der hver lørdag for ham, sier dansepartner Rikke Lund.

les også Thomas Alsgaard: – Håper folk forstår at vi ikke har valgt selv

Nate Kahungu og Helene Spilling i det niende programmet av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Forrige lørdag var det Birgit Skarstein som måtte forlate dansegulvet etter å ha møtt radioprofil Michael Andreassen i duell. Dommerne mente det var Skarstein som leverte best, og poengsummen ga henne en annenplass etter dommernes vurdering.

Birgit Skarstein ute av «Skal vi danse»: − Har vært mange sterke meninger

Michael Andreassen og Ewa Trela i niende program av «Skal vi danse» 2020. Foto: Espen Solli / TV 2

Nate Kahungu var oppvokst i et kristent hjem og har aldri feiret Halloween, men i kveld er han vampyr på parketten. Samtidig avslører Michael Andreassen at han kan være mørkredd, og hans dans skal være et mareritt.

– Fra jeg var liten har jeg hatt en følelse av at noen er etter meg, eller bak meg, og det har jeg kjent på lenge altså, sier Andreassen i programmet.

Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy i det niende programmet av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Marte Bratberg er den beryktede DC Entertainment-karakteren Harley Quinn, og spiller klin gæren under kveldens danseshow, noe dommerne synes hun var skremmende flink til.

Thomas Alsgaard innrømmer nok en gang at dans er det skumleste han kan drive med.

Og Andreas Wahl legger følelsen av å ikke strekke til inn i dansen.

Publisert: 31.10.20 kl. 19:34 Oppdatert: 31.10.20 kl. 20:35

Les også

Mer om Skal vi danse