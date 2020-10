CORONASYK: Khloé Kardashian sier hun testet positivt for corona tidligere i år. Foto: NINA PROMMER / EPA

Testet positivt på corona: − Virkelig ille

Khloé Kardashian advarer andre etter at hun ble syk og testet positivt på coronaviruset tidligere i år.

Oppdatert nå nettopp

I et trailer-klipp fra den kommende episoden av «Keeping up with the Kardashians» som slippes torsdag, kommer det frem at Khloé Kardashian testet positivt på coronaviruset tidligere i år.

Klippet, som blant annet er publisert på E! news, viser en tydelig bekymret Kim Kardashian, som spent venter på prøveresultatene til søsteren.

– Magefølelsen forteller meg at hun har det, bare fordi hun er så syk. Og det skremmer meg virkelig, for jeg kan se at hun blir redd og at hun er veldig nervøs for det, sier hun.

FAMILIE: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian og Kim Kardashian. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Også hennes mor, Kris Jenner, uttrykker bekymring.

– Jeg har vært på telefonen med alle legene som tok telefonen, for å prøve å finne noen som kan hjelpe henne, sier hun.

Så kommer Khloé med nyheten:

– Jeg fant akkurat ut at jeg har corona. Jeg har vært på rommet mitt og det kommer til å gå fint, men det var virkelig ille, sier hun.

Hun forteller om oppkast, skjelvinger, varm og kald kroppstemperatur om hverandre og en forferdelig hodepine. Hun kommer også med en advarsel:

– La meg fortelle dere: «This shit is real», sier hun.

Det kommer ikke frem når klippet er filmet.

les også Kim Kardashian West i tårer i David Letterman-intervju

Episoden er en del av den nest siste sesongen av suksessrealityen, som spilles inn med mobiltelefonen.

Etter 14 år, 20 sesonger, hundrevis av episoder og flere spinn off-serier er det slutt for «Keeping Up with the Kardashians», og siste sesong vil gå på lufta tidlig i 2021.

Husker du denne? Dette husker vi best:

Publisert: 28.10.20 kl. 16:34 Oppdatert: 28.10.20 kl. 17:12

Les også

Mer om Coronaviruset Coronaviruset internasjonalt