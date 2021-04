Emilie Nereng: – Drittår – 2021 har vært helt jævlig. Et skikkelig drittår, sier Emilie Nereng (25) til VG. Denne uken la influenceren ut et innlegg på Instagram som fikk massiv respons. Ingvild Vik Av Publisert 22. april, kl. 18:02 Ingvild Vik / VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Emilie Nereng: − 2021 har vært helt jævlig

Foto: Ingvild Vik/VG

Nereng lever av å dele inspirerende bilder på Instagram. Men de siste månedene har dét vært vanskeligere.

I takt med strenge coronarestriksjoner i hovedstaden, har det virkelige livet blitt stadig mindre insta-vennlig.

– Det er lett å sammenligne sin egen situasjon med det man ser på Instagram, sier Nereng.

Selv har hun følt seg mislykket og mindre fornøyd med seg selv etter å ha sett hva andre deler fra livene sine. Influenceren erkjenner at det er en vanskelig balansegang mellom å poste inspirerende og ærlig, og at hun selv er med på å bidra til presset.

Tirsdag delte 25-åringen en post hvor hun fortalte om at året så langt har vært tøft mentalt.

Foto: Skjermdump Instagram

– Jeg kjente bare at jeg fikk lyst til å være litt ærlig, sier hun.

Trodde ikke det kunne bli verre

– Jeg sluttet å være optimistisk, og det er ingen god følelse, sier Nereng til VG om hvordan hun har hatt det dette året.

Hun var innstilt på at det nye året skulle bli bedre enn 2020. Så ble det bare verre.

– Det trodde jeg ikke at det kunne bli.

25-åringen forteller at hun har følt at hun ikke har lov til å ha det tøft.

– Vi er jo alle i samme båt, og det er ikke mer synd på meg enn på andre - heller tvert om. Jeg har jo jobb, en fin leilighet og samboer, sier hun, og legger til:

– Dessuten liker jeg ikke å klage. Men det har bare vart å sinnssykt lenge nå.

Oppsøkte psykolog

Nereng begynte å føle seg likegyldig og passiv. Hun, som tidligere la seg om kvelden og gledet seg til en ny dag, hadde ikke lenger lyst til å stå opp om morgenen.

Hun beskriver det som at hun var umenneskelig trøtt. Alle aktiviteter og oppgaver føltes mye tyngre enn tidligere. Til slutt oppsøkte hun psykolog.

– Alle følelsene jeg beskriver er jo kjennetegn på en mild depresjon, sier hun.

Hos psykologen fikk hun råd om å gjøre mer - å tvinge seg selv til å lage avtaler innenfor rammene av smittevern og restriksjoner.

– Når man har det sånn som jeg har hatt det, føles ikke de tingene nødvendigvis like godt som før, men man må likevel gjøre dem, sier hun.

Influenceren, som er engasjert i helse og ernæring, forteller at hun rasjonelt sett vet hva som skal til for å booste lykkehormonene i kroppen.

– Så jeg tenkte: Hvorfor ikke begynne med isbading? Det pusher adrenalinet i kroppen og serotonin-nivået i hjernen, slik at du fysiologisk sett føler deg lykkeligere.

Tidligere har ikke Nereng likt å bade. Nå beskriver hun det som en magisk følelse.

– Å kaste seg ut i noe som virker ubehagelig, og så stå i det og kjenne på at det gir mestringsfølelse, har gjort hverdagen bedre, sier hun.

Hjelper å engasjere seg

I tillegg til bading, forteller Nereng at det har hjulpet å holde på rutiner, trene og å engasjere seg i noe annet enn corona.

– Jeg er jo egentlig veldig engasjert i folkehelse, som er kjempeaktuelt. Nå har jeg begynt å oppsøke nyheter som handler om det, og så har jeg skrevet min første kronikk, sier hun.

Til slutt råder Nereng andre til ikke å isolere seg helt.

– Jeg er veldig regelrytter, og har tenkt at det beste er å ikke treffe noen andre. Men psykisk er det viktig å faktisk ha de to personene som man kan møte og ha på besøk.

Nereng forteller at hun før coronaen ikke forsto hvor viktig andre mennesker var for henne.

– Jeg har jo alltid hatt hjemmekontor, men når alt det sosiale i hverdagen ble borte, føltes alt bare veldig meningsløst. Det gjør det fortsatt.

Hun tror alderen også kan spille inn på hvordan hun har hatt det.

– Jeg føler at jeg blir fratatt år av livet hvor jeg har muligheten til å være ung og fri. 2020 var nesten et ikke-eksisterende år, og jeg er redd for at 2021 skal bli det samme. Jeg er ikke ferdig med å være ung.

Foto: Hallgeir Vågenes

Massiv respons

Etter at Nereng postet om hvordan hun har det, har hun fått massiv respons fra følgerne.

– Mange sender meg meldinger og forteller at de har det på samme måte som meg. Noen skriver at de er blitt en person de nesten ikke kjenner igjen, og det er jo urovekkende. Jeg håper vi kommer tilbake til oss selv når ting er normalt.

Andre har fortalte influenceren at de har latt seg inspirere av badingen.

– Det gjør at jeg føler at jeg har gjort noe som faktisk har vært litt nyttig, sier hun.

– Hjelper det deg å se at andre også har det litt som deg?

– Det er jo en trøst at vi er flere som har det sånn, spesielt å se det på Instagram hvor alt stort sett bare er solskinn. Det er litt godt å føle at man er sammen om de vonde tingene også, ikke bare det som er bra.

