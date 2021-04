Foto: Christine Olsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Skavlan-vikar Carina Bergfeldt bekrefter: Takker ja til ny talkshow-sesong

Det opplyser Carina Bergfeldt på Instagram.

– Jeg har blitt spurt av SVT om jeg vil gjøre en sesong av talkshowet mitt og har gått med på det. Så får vi se. Så høsten 2021 kan du henge med Skavlan på fredagskvelder klokka 21, og på samme tid neste vår håper jeg du vil henge med meg, skriver står det i innlegget.

Bergfeldt vikarierte for Skavlan denne våren, og produksjonsselskap har kunnet notere seg for gode seertall på SVT. Seertall som har svingt mellom 1,4 millioner og opp til i underkant av to millioner. Bergfeldt har også hatt bedre strømmetall enn Skavlan.

I vårsesongen hadde hun på det meste over 200.000 såkalte VOD-visninger, mens Skavlan selv «bare» kunne notere seg for 131.000 høsten 2020.

Tirsdag ble det bekreftet at Fredrik Skavlan gir seg som programleder etter 25 år som talkshow-vert.

– I går kveld møtte jeg denne herlige mannen her i Oslo, skriver Carina Bergfeldt, med et bilde av Fredrik Skavlan.

– Han fortalte meg at han bestemte seg for å slutte i Skavlan etter denne sesongen, noe han gikk ut offentlig med nå til lunsj.

– Det må velvillig innrømmes at jeg ble litt sjokkert, men jeg forstår ham. Herregud, 25 sesonger er mye, skriver hun om Skavlan-exiten.

Til slutt takker hun Skavlan.

– Fredrik, tusen takk for all pepp fra deg denne sesongen. Du har vært så hyggelig mot meg. Håper du får mange gode gjester i høst, men spar noen til meg.

Programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen opplyser til VG at TV 2 har ikke vurdert om de kommer til å vise Carina Bergfeldts talkshow.