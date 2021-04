BANDASJERT: «Sinnataggen» er trolig tilbake på plass innen utgangen av april, skriver kulturetaten i Oslo på Twitter. Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten / NTB

«Sinnataggen» på bedringens vei: − Trenger helgen på å hvile

I starten av april ble «Sinnataggen» forsøkt sagd over. – Jeg forventer at han snart er i gammelt, godt slag, sier lederen for Vigelandsmuseet.

Av NTB

Natt til tirsdag 6. april forsøkte noen å sage over venstre ankel på bronseskulpturen. «Sinnataggen» ble fjernet fra broen i Frognerparken for undersøkelser og konservering.

Litt over en uke senere har leder Jarle Strømodden ved Vigelandsmuseet gode nyheter:

– Siste nytt er at pasienten er ute av sengen. Han prater fortsatt ikke, men er på bedringens vei, sier Strømsodden til NTB med et glimt i øyet.

– Tilstanden er fortsatt alvorlig, men stabil.

POPULÆR: «Sinnataggen» i Vigelandsparken i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Strømodden sier at de klarte å reparere skaden, men meddeler at «Sinnataggen» ikke er helt ferdig behandlet. En dato for når han er tilbake i Frognerparken, er ennå ikke satt.

– Han trenger helgen på å hvile og bli helt klar. Vi regner med at han kommer tilbake på 100 prosent. Han har gode folk som ivaretar ham, og han er snart i mål. Han viser en innbitt vilje til å komme tilbake og yte det beste overfor publikum i tiden fremover, bedyrer museumslederen.

Politioverbetjent ved Majorstuen politistasjon Marte Øien Libach sier at de har fått inn ett tips i saken – uten resultat. Oslo politidistrikt ønsker flere tips i saken til telefon 02800.