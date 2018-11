DYR: Paris Hilton fikk en ring av skuespilleren til en verdi av 16 millioner kroner. Foto: Mark Blinch / Reuters

Amerikanske medier: Brudd mellom Paris Hilton og Chris Zylka

RAMPELYS 2018-11-19T21:58:19Z

Elleve måneder etter forlovelsen går milliardærarvingen og skuespilleren fra hverandre.

Publisert: 19.11.18 22:58

En rekke amerikanske medier, blant annet TMZ og Fox News , melder brudd for det kjente paret.

Hotellarvingen Paris Hilton (37) og skuespiller Chris Zylka (33) forlovet seg i januar , etter at Hilton ble fridd til med en 20-karat pæreformet diamant til verdi av 16 millioner krone r.

Nå skal forlovelsen være brutt. Hilton var den som avsluttet forholdet, melder TMZ . Kilder nær paret forteller at forholdet tok slutt for et par uker siden.

Ifølge nettstedet skal milliardærarvingen ha innsett at Zylka ikke var den rette likevel, og at forholdet gikk for fort frem. Hilton håper de kan fortsette forholdet som venner og ønsker Zylka det beste, skriver TMZ.

Frieriet, som fant sted i Aspen, ble dokumentert på Paris Hiltons Instagram-konto.

– Så glad og opprømt over å være forlovet med mitt livs kjærlighet. Min bestevenn og sjelevenn. Perfekt for meg på alle måter. Så dedikert, lojal, kjærlig og snill. Jeg føler meg som den heldigste jenta i verden! Du er min drøm som har gått i oppfyllelse! Takk for at du viste meg at eventyr eksisterer, skrev Hilton på Instagram.

Hotellarvingen ble kjent gjennom realityserien «The Simple Life». Chris Zylka er en amerikansk skuespiller og modell. Hilton og Zylka skal ha møtt hverandre for første gang på en Oscar-fest for ni år siden, men paret ble først sammen for to år siden, ifølge People.

Se frieriet her: