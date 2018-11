Ina Wroldsen fikk den gjeveste prisen under P3 Gull

OSLO (VG) P3 Gull bød på høy festfaktor og noe av det beste av norsk musikk under årets utdeling. P3-prisen ble tildelt Ina Wroldsen.

Norske kjendiser og artister var samlet i Skur 13 under høstens heteste musikkfest. Lokalet var stappet til randen, og stemning eksplosiv. Artistene som opptrådte ble mottatt av trampeklapp av de mange oppmøtte.

– En jævla ære

Den aller gjeveste prisen, P3-prisen, gikk til Ina Wroldsen (34), som ble hedret av flere norske artister, samt Simon Cowell.

– Det er litt av et celebert selskap å bli dratt fram i. Det er en jævla ære. Men den her prisen er ikke bare min, den tilhører lyd og lys og bandet mitt som er med meg rundt, som er en ryggrad jeg ikke kan stå uten. Den tilhører låtskriverne og produsentene jeg får jobbet med, sa hun tydelig rørt fra scenen.

Hun takket også ektemannen og moren sin.

Komiker Herman Flesvig ledet seerne og publikumet gjennom lørdagskvelden. Årets ferske Urørt-vinner Marie Ulven, med artistnavnet girl in red, fikk sin første opptreden på direktesendt TV, og dro like så godt til med en heftig stagedive, før hun fikk servert et plastglass med øl av fjorårets nykommer, Sigrid Raabe .

I klassen for «årets nykommer» var de nominerte Ruben, Halie, Boy Pablo, Myra og Virkelig. I fjor stakk Sigrid av med prisen for «årets nykommer». Til årets P3 Gull lørdag kveld er Ålesund-jenta nominert til to priser: Både «årets liveartist» – og for «Strangers» i klassen for «årets låt». Dessuten åpnet hun showet med låten «Suckerpunch», som fikk en femmer av VGs anmelder .

Fieh, Kjartan Lauritzen, Cezinando, Arif + Unge Ferrari var også nominert i klassen «årets liveartist».















1 av 6 STAGEDIVE-DEBUT: Marie Ulven kastet seg ut i publikum. Fredrik Solstad/VG

Vant sin tredje pris

Kristoffer Cezinando Karlsen dro inn prisen for «årets liveartist». Det var hans tredje P3 Gull-pris etter å ha vunnet «årets nykommer» i 2016 og «årets låt» i fjor.

– Dette betyr veldig mye, tusen, tusen, tusen takk, sa han da han tok imot prisen.

Han takket bandet sitt, og alle i teamet sitt.

– Vi har gjort det veldig bra, så jeg setter veldig stor pris på dette!

Prisen «årets nykommer» gikk til Boy Pablo fra Bergen, eller Nicolas Pablo Rivera Munõz som han egentlig heter. Artisten var under P3 Gull på turné i Asia, og fikk derfor prisen levert på forhånd.

– Tusen takk P3 for denne prisen, det er helt sykt, jeg setter skikkelig stor pris på det, sa han på opptak under showet.

Folkets pris

De nominerte til «årets låt», var Seeb og Dagny med «Drink About», Sigrid med «Strangers», Ina Wroldsen med «Strongest», «Feel Fine» av Emilie Nicolas og Cezinando og Chirag med «Er dette alt». Vinneren ble stemt fram av folket, som bestemte at Sigrid fortjente den mest.

– Oi shit. Tusen hjertelig takk, dette her er sykt stort, sa en sprudlende Sigrid Raabe fra scenekanten før hun takket bandet sitt.

Vinneren av kategorien «årets låt» avgjøres av publikumstemmer, mens årets nykommer, årets live og P3-prisen kåres av jury.

I fjor var det Pål Tøien, bedre kjent som OnklP, som stakk av med kanskje den gjeveste prisen – P3-prisen.