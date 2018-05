KLAR-FERDIG: Irene Presterud (t.v.) og Hilde Rossing er forberedt på at de må gå langt i finstasen på lørdag. Foto: Mona Langset

Irene (59) og Hilde (49) er klare for bryllup med tiaraer, lange kjoler og joggesko

LONDON (VG) De har med seg fire tiaraer og flere glitrende smykkesett. Ennå er det litt usikkert hvilke de velger til lørdag. Men joggeskoene er «bankers».

Irene Presterud (59) og Hilde Rossing (49) prøver kjoler og smykker på hotellrommet i London . De sjekket inn allerede onsdag kveld for å være med på feiringen av prins Harry og Meghan Markles bryllup.

– Det er gøy med pomp og prakt. Det er mye av det her i England. Mye mer enn andre steder, forteller de to.

De har vært med på kongelige bryllup tidligere. Da Sveriges kronprinsesse Victoria giftet seg med Daniel Westling i 2010, var Irene og Hilde der. Og da prins William fikk sin Kate i Westminster Abbey i 2011, var damene i London.



– Vi kom mye tettere på de svenske kongelige enn de britiske. Likevel er det morsommere i England. Det er mer feststemning her, forteller de.

Irene og Hilde er forberedt på ekstremt mange mennesker og kanskje liten mulighet til å få sett Harry og Meghan når de skal på sin runde med hest og veogn gjennom Windsor rett etter vielsen.

Men det er ikke så farlig. De er der for å oppleve stemningen. Og skåle for brudeparet sammen med mange andre feststemte og glade mennesker.



Britisk politi har advart om at det kan bli svært lange køer for å komme seg med togene fra London til Windsor lørdag morgen.

– Folk vi har snakket med i byen her, sier at de skal prøve å komme seg med 04.15-toget for å være sikre på å komme frem, forteller Irene.

De to løser togutfordringen med å dra i retning Windsor allerede fredag ettermiddag. Etter at de har hatt en staselig afternoon-tea på Ritz.

– Vi prøvde å få hotell Windsor natt til lørdag, men det kostet fra 7000–8000 kroner. Nå har vi fått et hotellrom i nærheten av Heathrow, for den natten, forteller Hilde.

Heathrow ligger mellom London og Windsor, men fortsatt et godt stykke unna byen der bryllupet skal stå.

– Om vi ikke kommer med toget, får vi gå. Det tar en time fra hotellet, men det går fint. Vi har jo joggesko under de lange kjolene, sier Irene Presterud og Hilde Rossing lattermildt.

