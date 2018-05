Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Her frir stjernen i trappen på kjendisfesten

Publisert: 08.05.18 18:40 Oppdatert: 08.05.18 18:56

Rapper 2 Chainz (40) gikk ned på kne foran hele pressekorpset under mandagens Met-galla i New York.

Met-gallaen er en moteoppvisning av de sjeldne. I år var temaet «Himmelske kropper: Mote og den katolske fantasi».

Kjendisene slo seg som vanlig løs i valg av antrekk, og MinMote har presentert de villeste antrekkene .

2 Chainz, eller Tauheed Epps – som han egentlig heter, hadde også valgt en dekorativ dress. Følget, Kesha Ward, stilte i en klassisk festkjole med vågal splitt. Det var imidlertid ikke klærne som fikk fotografene til å knipse vilt.

Rapperen valgte nemlig å fri til kjæresten midt i trappen på vei inn til festlighetene i Metropolitan Museum of Art Costume Institute.

Ward blir stående og måpe da han finner frem ringen. Men hun svarte ja. En rekke amerikanske og britiske medier omtaler frieriet.

– Dette er helt vilt! Han ga meg akkurat denne! Jeg er så lykkelig, sprudlet Ward til E! etter opptrinnet.

Det knytter seg imidlertid forvirring til hvorvidt paret fra før var kjærester, eller om de allerede er gift.

Billboard Magazine skriver at de to giftet seg allerede i 2013. Huffington Post skriver at de forlovet seg på nettopp Met-gallaen for seks år siden, men at de aldri har giftet seg. Også People hevder at de to forlovet seg på samme sted i 2013. En anonym kilde sier til bladet at «2 Chains og Ward har vært sammen så lenge at han alltid refererer til henne som «kona si»».

The Sun melder at paret har holdt sammen siden 2006. De har tre barn.

