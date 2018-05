Per Sundnes: -Jeg tenker at dette er rett hjem!

Publisert: 12.05.18 23:56

LISBOA (VG) Alexander Rybak er selv strålende fornøyd med kveldens opptreden i Lisboa.

Jubelen satt løst både i salen og i presserommet for glimtet i øynene som Alexander Rybak hadde under sin fremføring av «That’s How You Write A Song».

– Nå storkoste jeg meg på scenen! Dette er et minne jeg er så takknemlig for å ta med meg videre uansett hvor det bærer, sier Rybak rett etter sin opptreden.

– Kjempestemning, utbrøt MGP-fanklubbsjef Morten Thomassen etterpå, som mener Rybak maktet å sjarmere salen sterkere enn tidligere.

– Den kokte og veldig mange danset med, sier han.

Også MGP-ekspert Per Sundnes er imponert.

– Han leverer, og jeg tenker dette er rett hjem. Jeg håper på samme effekt som i Norge under avstemningen. Russland, Azerbajdsjan, Hviterussland og Georgia er alle ute, og dette bør være hans stemmer, sier Per Sundnes til VG.

VGs Tor Martin Bøe anmelder alle kveldens låter -her kan du lese alle terningkastene på finalens deltakere.

Alexander Rybak opptrådte som nummer syv, mellom Estland og vertsnasjonen Portugal.

Den svenske Eurovision-guruen Tobbe Ek tror ikke Norge vinner, men var likevel svak for Rybaks fremføring.

– Jeg satt og sang med til Alexander Rybak, så jeg vet ikke hva som skjer. Han er fantastisk på scenen, helt makeløs. Og det er utstrålingen hans som kommer til å samle inn hvert eneste poeng han har får i kveld. Men jeg står fast på at jeg ikke synes låten er bra, sa Tobbe Ek til VGTVs Morten Hegseth etter at Rybak var ferdig på scenen.

En som ikke sjarmerte salen var mannen som stormet scenen for å rappe mikrofonen til Storbritannias SuRie.

Skandalen var allerede et faktum da sikkerhetsvakter fikk kastet seg over mannen og fjernet han.

Storbritannia, som ironisk nok stiller med låten «Storm», fikk tilbud om å synge på nytt. De takket imidlertid nei, fordi de var stolte over den opprinnelige fremføringen.

– De har kommet frem til at de ikke ser noen grunn til å gå på scenen igjen, lyder det i en uttalelse fra European Broadcasting Union, EBU.

Etter to spennende semifinaler kjemper 26 finalister i kveld om å nå helt til topps i Eurovision Song Contest 2018. Norges egen Alexander Rybak sikret seg finaleplass med bidraget «That’s How You Write a Song».

Alexander Rybak ankom arenaen ved 18.15-tiden lørdag kveld og takket høflig på tilrop som ønsket han lykke til.

Hanne Krogh, som vant Eurovision sammen med Elisabeth «Bettan» Andreassen i Bobbysocks i 1985, har ståltro på seier i kveld.

– Det er ikke en trevl i min sjel som tilsier at det blir noe annet enn seier i kveld, jeg er helt innstilt på det. Jeg klarer ikke å visualisere noe annet, sa Hanne Krogh til VG rett før finalestart i Lisboa i kveld.

Rett etterpå modererte hun seg litt, men bare litt.

– Alexander er en av våre største kunstnere og er en vinner uansett, sa Krogh, og avslørte sin sms-hilsen til Rybak tidligere på lørdagen;

«Husk å være leken!»

I salen sitter det 11.500 elleville publikummere, og i tillegg er det ventet at over 200 millioner mennesker følger musikkonkurransen fra skjermer verden over.

Skulle Alexander Rybak vinne i kveld, blir han andre gang i historien - etter Johnny Logan - som vinner Eurovision to ganger som artist.

Tidligere lørdag var det norske Eurovision-håpet tilbake der han lå på bettinglistene for mange uker siden, nemlig på 10. plass.

Senere lørdag kveld spratt han litt opp og ned igjen på listene, der han i skrivende stund ligger på plass nummer 9.