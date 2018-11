BRØT KONTRAKT: Anna Rasmussen er 18 dager over fristen i bloggkontrakt med sponsor. Foto: Line Møller/VG

Anna Rasmussen i kakebråk – brøt blogg-kontrakt

RAMPELYS 2018-11-03T16:33:40Z

Bryllupskaken og en rekke andre bakervarer fikk bloggeren sponset av hobbybaker Kristina Jimenez. To uker på overtid har Rasmussen fortsatt ikke gjort sin del av avtalen.

Publisert: 03.11.18 17:33

En fire etasjer stor bryllupskake, 80 makroner, 67 cupcakes, 42 cakepops og 50 pikekyss ble laget av Kristina Jimenez til bryllupet til Anna Rasmussen 6. oktober. Bloggeren betalte som avtalt honorar på 3500 kroner, som gikk til å dekke utgifter til ingredienser og utstyr.

VG har vært i kontakt med et profesjonelt bakeri som anslår prisen på bestillingen til å ligge opp mot 18.000 kroner.

«Anna deler bilder, hvem som har bakt kakene, enkel anbefaling og link til Kristinas Facebookside/hjemmeside. Dette skal skje innen 10 dager etter bryllupet», står det i kontrakten som VG har fått innsyn i.

– Utnyttet

Bakeren anslår at hun har brukt nærmere 160 timer på planlegging og baking av kakene, og at hun uken i forkant av bryllupet sto på kjøkkenet opp mot 14 timer om dagen for å få ferdig bestillingen.

Nesten fire uker etter den store dagen er det fortsatt ingen kakebilder fra bryllupet å spore i Rasmussens sosiale medier-kanaler.

– Det føles veldig sårt når man har tøyd alle strikker for å gjøre sin del av avtalen. Jeg føler at de har utnyttet min svakhet som er at jeg ikke kjenner gamet, sier hun fortvilet til VG.

Det var Rasmussens representant Thomas Kvamme i selskapet Ad Sales AS som først tok kontakt med Jimenez og spurte om hun ville lage bryllupskaken og kakebordet.

Føler seg overkjørt

Jimenez har gjentatte ganger henvendt seg til både Rasmussen og hennes representant Thomas Kvamme og etterlyst promoteringen. VG har fått se den skriftlige kommunikasjonen mellom partene. De forsvarer utsettelsene med at bryllupsfotografen ikke har levert bildene.

Kvamme opplyser i en melding til Jimenez at innlegget er planlagt i utløpet av neste uke.

Han skriver også at han håper på en «mer positiv holdning» fra Jimenez og at han synes hun er «mindre imøtekommende» enn før de inngikk avtalen.

– Det synes jeg ikke er noen hyggelig måte å bli møtt på. Jeg synes det er uprofesjonelt og direkte frekt å ta så lite hensyn, sier Jimenez.

Hun sier hun er oppgitt over at det har tatt så lang tid, og at hun savner ydmykhet fra bloggeren og representanten. Samt en ordentlig beklagelse.

– Jeg ble advart mot å samarbeide med henne på forhånd, men jeg tenkte at hun har blitt misforstått. Om hun hadde sagt ifra før kontrakten forfalt og beklaget at bildene ikke var kommet, så hadde saken vært en helt annen. Når jeg må etterlyse innlegget og får et kaldt svar tilbake, føler jeg at hun bare ser på meg som en hun kan kjøre over, sier Jimenez.

Vil ikke anbefale baksten

Anna Rasmussen svarer først på telefon til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken. Deretter sender hun en melding med kommentar, men ønsker ikke å svare på oppfølgingsspørsmål.

– Det ville vært vanskelig å promotere et kakebord uten bilder fra bryllupet. Fotografen trengte flere uker på å ferdigstille bildene, skriver hun.

Hun skriver videre at hun ikke ønsker å anbefale noe hun ikke er fornøyd med til leserne sine. Dette til tross for at anbefalingen er spesifisert i kontrakten.

– Dessverre for kunden, men innlegg og bilder kommer selvsagt så snart som mulig. Det er synd at kunden åpenbart gjør dette for oppmerksomhet til tross for at hun har bekreftet at hun var klar over at bildene ville forsinke annonsen, står det i meldingen.

– Beklagelig

Til VG forteller Rasmussens representant Kvamme at han ikke føler at de har opptrådt uærlig overfor Jimenez. Han sier at de på forhånd ikke visste at det skulle ta så lang tid å få levert bildene fra fotografen.

– Vi trodde det skulle gå raskere, det er det som er beklagelig. I utgangspunktet kan det hende vi skulle undersøkt det først, sier han.

– Rasmussen sier at hun ikke vil komme med en anbefaling selv om dette står spesifisert i kontrakten, hva tenker du om det?

– Det er fortsatt planen at Anna skal promotere for Kristina, selv om man synes det er fryktelig kjedelig å få VG på nakken. Hun skal gjøre jobben. Jeg tenker at dette er en sak som er tatt ut av dimensjoner, sier han.

– Kommer dere til å be om unnskyldning til Jimenez?

– Selvfølgelig har vi tanker om å gi Kristina en unnskyldning. Det er beklagelig at vi ikke har fått levert i henhold til avtale.