Meghans pappa skal ha fått babynyheten på radio

Thomas Markle (74) befinner seg utenfor den kongelige varmen og skal heller ikke ha fått vite om datterens graviditet før han hørte om det i mediene.

Forrige uke meldte det britiske hoffet at prins Harry (34) og hertuginne Meghan (37) venter sitt første barn , og at terminen er til våren.

Thomas Markle, Meghans far, satt angivelig i bilen sin på vei mot grensen mellom Mexico og USA da han fikk høre om den forestående familieforøkelsen – på en radiokanal.

Markle, som sørget for turbulens rundt datterens giftermål med prins Harry i vår , sier til den britiske avisen Daily Mail at ingen hadde varslet ham om babynyheten. Men 74-åringen, pensjonert lydtekniker i Hollywood-bransjen, har lært av tidligere feil.

Mens han før har uttalt seg uheldig i mediene, og i tillegg latt seg bruke av enkelte redaksjoner for PR, velger han nå ordene med omhu:

– Overveldende og gledelige nyheter, sier han om det faktum at han skal bli bestefar.

– Det første jeg tenkte på, var da jeg holdt nyfødte Meghan i armene mine for 37 år siden. Nå skal min datter selv få en baby. Det var et stolt øyeblikk, og jeg ble fylt av kjærlighet og glede for min vakre datter og svigersønnen min. En ny baby er en velsignelse, og jeg ser frem til å se en liten Meghan eller en liten Harry.

Han forteller videre at ekskona Doria Ragland (63), Meghans mor, fødte Meghan ved hjelp av keisersnitt.

– Så jeg var den aller første personen som fikk holde Meghan. Meghan blunket til meg, og jeg forelsket meg i henne. Fra den dagen har jeg elsket henne uavbrutt, sier han til den britiske avisen.

Markle ble rammet av et hjerteinfarkt før datterens kongelige vielse, så han fikk ikke vært med i bryllupet . I stedet var det prins Charles som fulgte Meghan opp til alteret.

Det har for øvrig vært mye annet familiebråk rundt Meghans allianse med prinsen.

Amerikanske Meghan, som fikk tittelen hertuginne av Sussex da hun giftet seg med prins Harry på forsommeren , befinner seg i disse dager på rundreise i Australia – sammen med prins Harry. Dette er parets første felles offisielle utenlandsreise.

Prinseparet ligger ikke på latsiden. Harry forlovet seg med den amerikanske TV-stjernen , kjent fra blant annet serien «Suits» i november i fjor. Da hadde de vært kjærester i drøyt et år. Bryllupet sto i Windsor 19. mai.

Meghan – som hadde etternavnet Markle frem til hun ble kongelige – la skuespillerkarrieren på hyllen da hun forlovet seg og flyttet til England.

Hertuginnen har et ekteskap bak seg, men barnet er det første for både henne og prinsen