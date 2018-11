SAK HENLAGT: Sylvester Stallone (72) ble i fjor anklaget for voldtekt. Saken førte ikke fram i rettssystemet. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Voldtektsanklage mot Sylvester Stallone henlagt

Politiet i Los Angeles har etterforsket anklagene mot Hollywood-stjernen, og det blir ikke reist tiltale mot ham.

Det ble for ett år siden satt i gang etterforskning mot «Rocky»-skuespilleren, etter at en kvinne anklaget ham for å ha voldtatt henne i 1987 og 1990. De to skal ha hatt et forhold på den tiden.

Stallone har hele tiden nektet for anklagene, og kalt beskyldningene «utelukkende fabrikkert».

Flere medier skriver onsdag at statsadvokaten i Los Angeles ikke kommer til å reise tiltale mot 72-åringen. Årsaken skal være at forklaringen til vitnene som ble oppført av fornærmede ikke samsvarer med hennes historie, skriver blant andre Independent .

Etterforskerne lykkes ikke i å finne andre bevis som støtter opp om forklaringen hennes. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis, samt at foreldelsesfristen var gått ut.

I 2013 ble det kjent at Stallone har betalt mange millioner til halvsøsteren etter at hun anklaget ham for årevis med misbruk . Deres felles mor støttet da skuespilleren, og sa at halvsøsteren misbrukte sterke smertestillende piller.

Stallones advokat sa på den tiden at halvsøsteren presset ham for penger og fabrikkerte påstander.