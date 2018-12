FEM ÅR GAMMEL KRANGEL: Robbie Williams vant tirsdag over Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page etter å ha vært i klinsj siden 2013. Foto: Mattis Sandblad/VG

Robbie Williams vant årelang nabokrangel mot Jimmy Page

RAMPELYS 2018-12-19T18:16:11Z

I 2013 flyttet Robbie Williams inn ved siden av Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page med oppussingsplaner på flyttelasset. Det første til en fem år lang strid.

Publisert: 19.12.18 19:16

Det ble dårlig stemning da Jimmy Page fikk Williams som nabo i 2013, etter å ha bodd i sitt hus i over 40 år. Williams kjøpte eiendommen sin for 170 millioner kroner etter den avdøde filmregissøren Michael Winners, og søkte om å blant annet installere heis, bygge treningsstudio og svømmebasseng.

Page satte seg på bakbeina , og mente arbeidene ville gjøre betydelig skade på fundamentet til «The Tower House», hans eiendom. Han sendte inn en klage til det lokale bygningsrådet.

– Jeg har hatt ansvaret for å bevare The Tower House i over 40 år nå og jeg er alltid svært bekymret for endringer i nabolaget som kan påvirke tilstanden til min svært verneverdige eiendom, skrev han i klagen.

Feiden gikk imidlertid begge veier.

I 2016 anklaget nemlig Williams naboen for å spionere.

– Jimmy har sittet i bilen sin utenfor huset vårt i fire timer av gangen. Han har tatt opptak av arbeiderne for å se om de lager for mye lyd. Arbeiderne kom inn og han lå sovende i hagen sin ventende. Det er som en psykisk sykdom, sa Williams den gangen.

Han gikk senere ut og beklaget uttalelsen.

Tirsdag fikk Williams’ bygningsplaner grønt lys under et møte i rådhuset i London – Kensington Town Hall, skriver NME .

Popstjernen kan bli bedt om å betale en obligasjon som blir innløst dersom det oppstår skade.