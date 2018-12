PROVOSERER IGJEN: Louis C.K. er i hardt vær etter stand up-comebacket tidligere denne måneden. Foto: Reuters

Komiker Louis C.K. fleipet om skoleskyting – har skapt Twitter-storm

Den kontroversielle komikeren er igjen i ilden etter at et klipp fra en stand up-opptreden har blitt delt i sosiale medier.

Publisert: 31.12.18 16:21

I klippet sier komikeren at ungdommen nå til dags er langt mer ordentlige og kjedelig enn da han selv var en ung villstyring. Som eksempel bruker han ungdommene fra Marjory Stoneman Douglas High School, som sto opp for strengere våpenlovgivning etter at 17 elever mistet livet i en skoleskyting i februar.

– De vitner foran Kongressen disse ungene, hva faen, hva er det du gjør? Du er ung, du bør være gal, du burde være fri, ikke i en dress og si «jeg er her for å fortelle». Fuck deg, sier Louis C.K. i klippet, som ifølge Huffington Post stammer fra en opptreden i New York tidligere denne måneden.

– Du er ikke interessant bare fordi du gikk på en skole hvor ungdommer ble skutt. Hvorfor betyr det at jeg må høre på deg? Hvordan gjør det deg interessant? Du ble ikke skutt, du dyttet en feit unge i veien og nå må jeg høre på deg prate, fortsetter komikeren til latter fra salen.

51-åringen er kjent for sin kontroversielle humor, og har flere ganger stått i stormen for uttalelsene sine.

For et år siden skapte han imidlertid overskrifter for noe helt annet en drøy humor – fem kvinner sto fram med trakasseringsanklager , noe komikeren erkjente at stemte . Han sa i den forbindelse at han ville ta et steg tilbake og ta «god tid til å lytte».

Det har ikke gått de rasende Twitter -brukerne hus forbi.

«Gratulasjoner til Louis C.K. som på en eller annen måte har klart å feile i å møte våre aller laveste forventninger» , skriver en annen bruker.

Flere trekker også paralleller mellom komikeren og USAs president Donald Trump.

Flere har imidlertid gått til forsvar for komikeren, og understreker at hele er ment humoristisk, og ikke politisk. Folk påpeker også at komikeren har provosert med mørk humor i en årrekke.

Louis C.K. selv har ikke kommentert reaksjonene som har kommet etter vitsene hans.