VENTER BARN: Robin Thicke og forloveden April Love Geary venter sitt andre barn sammen. Her fra oktober. Foto: VALERIE MACON / AFP

Robin Thicke (41) fridde under julemiddagen

RAMPELYS 2018-12-25T15:02:01Z

Artisten fikk ja fra sin 24 år gamle modellkjæreste på selveste julekvelden.

Publisert: 25.12.18 16:02

Allerede før desserten var kommet på bordet under julemiddagen dro artisten fram en forlovelsesring. Det viser en video som hans nå forlovede, April Love Geary (24), har publisert på Instagram.

– JA, JA, TUSEN GANGER JA, skriver den brasilianske modellen under posten, som også viser det nyforelskede paret foran et stort juletre.

Paret ble første gang sett sammen på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes i 2015. I februar i år fikk de sitt første barn – datteren Mia Love. Geary annonserte tidligere i år at hun er gravid med deres andre barn, som de venter 1. mars, samme dag som Thickes avdøde far, Alan Thicke , har fødselsdag.

Paret var blant dem som mistet huset sitt i den voldsomme brannen i California i høst.

Thicke har tidligere vært gift – i åtte år med Paula Patton. De to skilte seg i 2014 , og har sammen sønnen Julian (8).

Tidligere i desember ble Robin Thicke og Pharrell Williams dømt til å betale familien til Marvin Gaye etter at det ble slått fast at monsterhiten «Blurred Lines» var plagiat: