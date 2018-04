SKUFFET: Madonna tapte i retten, noe som gjør at en god del av hennes private eiendeler vi bli auksjonert bort i sommer. Foto: BEN STANSALL / AFP

Madonna tapte i retten - gir auksjonhus rett til å selge personlige eiendeler

Publisert: 25.04.18 08:09

Blant de 22 eiendelene som planlegges solgt på auksjonen, er en hårlokk, undertøy og det berømte brevet fra hennes tidligere kjæreste - den avdøde rapperen Tupac Shakur.

Det er hennes tidligere venn og kunstkonsulent, Darlene Lutz, som ønsker å selge eiendelene på auksjonshuset «Action house Gotta have Rock and Roll», melder The Guardian .

Madonna vant midlertidig i retten i 2016, noe som gjorde at auksjonen ble satt på vent.

I rettsdokumentene skal Madonna ha påstått at Lutz sviktet henne i det hun beskrev som et hårreisende forsøk på å få tak i hennes private eiendeler uten hennes samtykke.

Fornøyd

Dommer Gerald Lebovits, som dømte i Lutz sin favør mandag, reagerte blant annet på hvorfor hun hadde gått til søksmål mot Lutz og ikke sine egne assistenter, som Madonna hevder ga hennes eiendeler til sin tidligere kunstkonsulent.

Lutz sin advokat er fornøyd med dommen.

– Hun kan nå gjøre hva hun vil med eiendelene uten flere innblandinger fra Madonna, sier han til avisa.

Madonna har foreløpig ikke kommentert saken.

To private brev

Madonna datet Tupac på 1990-tallet. Før sin død i 1996, skrev rapperen et brev til popstjernen der han forklarte hvorfor han slo opp med henne.

– For deg vil ikke det å bli sett med en svart mann kunne skade karrieren din, men for meg vil jeg skuffe halvparten av dem som gjorde meg til den jeg trodde jeg var. Jeg mente aldri å såre deg, skrev han.

I tillegg til dette brevet planlegger auksjonshuset også å selge et brev sent fra Madonna til «J», der hun blant annet beskriver avdøde Whitney Houston og Sharon Stone som «skrekkelig middelmådige».