TILBAKE 18. MAI: Dylan Minnette er tilbake i rollen som Clay Jensen i den andre sesongen av «13 Reasons Why». Foto: Beth Dubber/Netflix

Premieredato klar for sesong to av omstridte «13 Reasons Why»

Publisert: 01.05.18 10:13

Første sesong av den kontroversielle Netflix-serien skapte debatter verden over, blant annet for å ha vist en selvmordsscene. Andre sesong av serien har premiere 18. mai.

Serien fikk mye oppmerksomhet verden over, og reaksjonene strakte seg i to forskjellige retninger. Noen mente at den rettet søkelys mot et viktig tema, unges psykiske helse, mens andre hevdet at den glorifiserte selvmord.

Mot slutten av serien ser man nemlig en svært grafisk fremstilling av at 17 år gamle Hannah tar sitt eget liv.

Serien handler om high school-elevens opplevelser som samlet gjorde at hun ikke orket å leve mer. I 13 kassetter, dedisert til like mange personer, forteller hun hvilken skyld de har i hennes død.

I sesong to er det ventet at serien tar for seg historiene til de andre involverte personene, og hvordan de kommer seg videre i livet. Sammen med annonsering av premieredatoen og teksten «opptakene var bare begynnelsen» la Netflix ut første trailer av serien.

Fakta Her kan du få hjelp med selvmordstanker: Hjelpetelefonen: 116 123 Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Røde Kors’ hjelpetelefon for ungdom: 800 33 321 Helsesøster ved skolen Utekontakten i din kommune Kirkens SOS: 22 40 00 40

Werther-effekten

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt ned retningslinjer for omtale av selvmord, hvor det blant annet står at beskrivelse av metoden kan bidra til imiterende atferd for personer i faresonen for selvmord. Organisasjonen advarer også mot å glorifisere selvmord.

Forskning viser at grafisk omtale av selvmord kan ha en smitteeffekt for folk i faresonen, også kalt Werther-effekten, etter Wolfgang von Goethes bok «Den unge Werthers lidelser», som førte med seg en selvmordsbølge. Det er blant annet grunnen til at pressen er svært varsomme med å omtale selvmord, og at det i Vær varsom-plakaten er nedfelt at pressen skal unngå å beskrive metode.

Selvmords-søkeord gikk kraftig opp

Det medisinske tidsskriftet JAMA Internal Medicine fant i perioden etter at den første sesongen av «13 Reasons Why» hadde premiere, at internettstatistikken for selvmords-relaterte søkeord gikk opp. Totalt sett gikk søkeordene opp med 19 prosent i de 19 påfølgende dagene etter premiere.

Mange uttrykte stor bekymring rundt serien da første sesong kom i fjor. Dan Reidenberg, direktør i den uavhengige organisasjonen Suicide Awareness Voices of Education i USA, var svært kritisk til serien.

– Jeg er svært bekymret over at ungdom kan komme til å overidentifisere seg med Hannah, og at vi faktisk vil få se flere unge ta sitt eget liv som et resultat av denne TV-serien, sa han til ABC News i fjor.

Trondheim slo alarm

I Trondheim slo kommunalsjef Hilde Vikan alarm om selvmord i kjølvannet av serien, da de opplevde en dramatisk vekst av selvmord og selvmordsforsøk. Flere ansatte i skole, barnevernet og helseapparatet hadde snakket med ungdommer med selvmordstanker som fortalte at de hadde sett serien.

– Det var helt unormalt med så mange hendelser. Da bestemte vi oss for å varsle et stort apparat, blant annet legevakt, fastleger, skolehelsetjeneste, psykososialt team, barnevernet, familietiltaket, ungdomstjenestene, uteseksjonen og barnevernsvakten, sa hun til VG i mai i fjor.

