Barndomsvennen om Avicii: - Verden har mistet en nysgjerrig og varm sjel

Publisert: 21.04.18 23:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-21T21:15:53Z

Fredag kveld la Lucas Krüger ut bilde av Tim Bergling og datteren sin Ebba. - Hvil i fred gamle venn. Vi sees på den andre siden, skriver han under bildet.

Nyheten om at Avicii har gått bort har blitt møtt med sorg verden over . Han ble funnet død i Oman fredag. Politiet sier at du har all informasjon om dødsfallet og at de ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt .

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

Dem som kjente den svenske DJen og musikkprodusenten omtaler ham som ydmyk, godhjertet og hardtarbeidende.

– En av mine nærmeste venner

Lucas Krüger forteller til Aftonbladet at han sist så barndomsvennen i februar, hjemme i Stockholm.

– Tim var en av mine nærmeste venner, og vi delte mye de siste årene. Ikke minst musikken da vi har skrevet sammen og inspirert hverandre, sier han til den svenske avisen.

På Instagram har han også lagt ut et bilde av seg selv sammen med Bergling og en annen kompis.

– Tim lykkes å gjøre ukultur til finkultur og samtidig spre landet Sverige ut i verden. Nå har verden mistet en nysgjerrig og varm sjel. Savnet er stort, sier han til Aftonbladet.

Fullførte plate

Artisten bodde nylig på Muscat Hills Resort i Oman, hvor han ble fotografert poserende på bilder med flere fans, bare dager før han ble funnet død.

Til Variety forteller plateselskapsjef i Geffen Records, Neil Jacobson, at han jobbet med en ny plate. Han sier at platen var ferdig. De snakket sammen kun to dager før artisten ble funnet død.

Det er fortsatt ikke avklart hva som kommer til å skje med musikken som ikke var utgitt ennå.

– Vi jobbet med det og det var helt ærlig den beste musikken han hadde laget på flere år, sier han til Variety .

Ifølge talspersonen Diana Baron var han i Oman for å besøke venner.

Avicii ble natt til lørdag hyllet med ett minutts stillhet på nattklubber i hele Stockholm. Lørdag formiddag markeres bortgangen med ett minutts stillhet på Sergels Torg.